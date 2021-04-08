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"Північний потік – 2": ЗМІ дізналися про схвалення США нових санкцій

8 квітня, 00:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поки цей пакет санкцій не затверджений

США можуть ввести ще один пакет санкцій у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це пише видання Politico з посиланням на американського чиновника.

Відомо, що Міністерство юстиції США в березні схвалило ще мінімум два санкційних пакета, спрямованих на компанію-оператора проекту "Північний потік - 2" та її керівника Маттіаса Варніга.

Однак поки ці пакети не затверджені.

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Наразі розглядається питання включення "Північного потоку – 2" і Варніга до списку санкцій.

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Тим часом газопровід "Північний потік – 2" вже побудований на 95%. Станом на 31 березня було прокладено 2339 км з 2460 км, тобто залишилося укласти 121 км (5%) від загальної протяжності труби.

До речі, будівництво газопроводу було зупинено в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але з грудня 2020 року будівництво відновилося.

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будівництво США газопровід Північний потік 2
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