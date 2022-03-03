SpaceX допомагає Україні: Ілон Маск посміявся з російського політика

Директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розкритикував проєкти засновника компанії "SpaceX" Ілона Маска, а також його допомогу Україні.
Заява Рогозіна
"Ось це мурло, що називається, що відкрилося, про яке я говорив. Але наші "маскофіли" говорили: "Це світоч світової космонавтики"... Цей світоч – ось вам, будь ласка, прийняв сторону. У мене до нього претензій немає. Це очевидно, це Захід, якому ми ніколи не маємо довіряти", – сказав він.
На його думку, Захід "завжди хронічно відчував ненависть політичної еліти до нашої країни (Росії – ред.)".
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А що Маск
У відповідь Ілон Маск "потролив" самого Рогозіна у Twitter:
"Громадянський інтернет в Україні відчував дивні перебої. Може, погана погода? Тож SpaceX допомагає це виправити".
Ukraine civilian Internet was experiencing strange outages bad weather perhaps? so SpaceX is helping fix it- Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022
Нагадаємо, до Києва прибула перша партія станцій супутникового інтернету StarLink, який сьогодні доступний лише у 25 країнах.
Що сталося:
- 26 лютого Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Маска з пропозицією під'єднати Україну до супутникового інтернету.
- За добу американський бізнесмен дав позитивну відповідь.
- Starlink є глобальною супутниковою системою, що розгортається компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу в інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.
- У 2020 році SpaceX почала надавати комерційні послуги доступу до Інтернету в північній частині США та Канаді. Станом на січень 2022 року кількість користувачів бета-тестерів Starlink досягла 145 тис. у 25 країнах світу.