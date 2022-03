SpaceX допомагає Україні: Ілон Маск посміявся з російського політика

Директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розкритикував проєкти засновника компанії "SpaceX" Ілона Маска, а також його допомогу Україні.

На його думку, Захід "завжди хронічно відчував ненависть політичної еліти до нашої країни (Росії – ред.)".

У відповідь Ілон Маск "потролив" самого Рогозіна у Twitter:

Ukraine civilian Internet was experiencing strange outages bad weather perhaps? so SpaceX is helping fix it