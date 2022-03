SpaceX помогает Украине: Илон Маск посмеялся над российским политиком

Директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал проекты основателя компании "SpaceX" Илона Маска, а также его помощь Украине.

По его мнению, Запад "всегда хронически испытывал ненависть политической элиты к нашей стране (России – ред.)".

В ответ Илон Маск "потроллил" самого Рогозина в Twitter:

Ukraine civilian Internet was experiencing strange outages bad weather perhaps? so SpaceX is helping fix it