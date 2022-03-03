SpaceX помогает Украине: Илон Маск посмеялся над российским политиком

Дмитрий Рогозин прокомментировал действия Илона Маска

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал проекты основателя компании "SpaceX" Илона Маска, а также его помощь Украине.

Заявление Рогозина

"Вот это мурло, что называется, открывшееся, о котором я говорил. Но наши "маскофилы" говорили: "Это светоч мировой космонавтики"... Этот светоч — вот вам, пожалуйста, принял сторону. У меня к нему претензий нет. Это очевидно, это Запад, которому мы никогда не должны доверять", – сказал он.

По его мнению, Запад "всегда хронически испытывал ненависть политической элиты к нашей стране (России – ред.)".

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Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

А что Маск

В ответ Илон Маск "потроллил" самого Рогозина в Twitter:

"Гражданский интернет в Украине испытывал странные перебои. Может быть, плохая погода? Так что SpaceX помогает это исправить".

Ukraine civilian Internet was experiencing strange outages bad weather perhaps? so SpaceX is helping fix it — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

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Напомним, в Киев прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink, который сегодня доступен всего лишь в 25 странах.

Что произошло: