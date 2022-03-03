SpaceX помогает Украине: Илон Маск посмеялся над российским политиком

Директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал проекты основателя компании "SpaceX" Илона Маска, а также его помощь Украине.
Заявление Рогозина
"Вот это мурло, что называется, открывшееся, о котором я говорил. Но наши "маскофилы" говорили: "Это светоч мировой космонавтики"... Этот светоч — вот вам, пожалуйста, принял сторону. У меня к нему претензий нет. Это очевидно, это Запад, которому мы никогда не должны доверять", – сказал он.
По его мнению, Запад "всегда хронически испытывал ненависть политической элиты к нашей стране (России – ред.)".
Далее по теме
А что Маск
В ответ Илон Маск "потроллил" самого Рогозина в Twitter:
"Гражданский интернет в Украине испытывал странные перебои. Может быть, плохая погода? Так что SpaceX помогает это исправить".
Ukraine civilian Internet was experiencing strange outages bad weather perhaps? so SpaceX is helping fix it— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022
Напомним, в Киев прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink, который сегодня доступен всего лишь в 25 странах.
Что произошло:
- 26 февраля Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с предложением подключить Украину к спутниковому интернету.
- Через сутки американский бизнесмен дал позитивный ответ.
- Starlink является глобальной спутниковой системой, разворачиваемой компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
- В 2020 году SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде. По состоянию на январь 2022 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 145 тыс. в 25 странах мира.