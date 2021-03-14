SpaceX запустила чергову групу супутників інтернет-зв'язку Starlink (відео)

У неділю, 14 березня, американська компанія Ілона Маска SpaceX запустила чергову групу супутників інтернет-зв'язку Starlink.

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Про це повідомила SpaceX в Twitter.

Перший ступінь ракети успішно повернувся на платформу в океані.

Старт з Центру космічних польотів імені Кеннеді в штаті Флорида відбувся о 6:01 за часом Східного узбережжя США (12:01 за Києвом).

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Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет з будь-якої точки світу. Він буде можливим за рахунок розгортання на орбіті великої кількості мікросупутників.

Раніше ми також писали, що компанія SpaceX Ілона Маска попередньо погодилася запустити в космос український супутник "Січ-2-1". Вартість розробки оцінили в 1 млн доларів.

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