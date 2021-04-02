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США не кинуть Україну наодинці з Путіним: Зеленський раскрыл говорив з Байденом

2 квітня, 20:27

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент України розкрив подробиці своєї першої телефонної розмови з американським колегою

У разі агресії Росії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці з армією Володимира Путіна.

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Як повідомив в сьогоднішньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, про це йому сказав американський колега Джо Байден.

Два лідери провели сьогодні першу телефонну розмову, яку Зеленський назвав підтвердженням підтримки дій України на Донбасі з боку США.

Відео: Сьогодні

"Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться один на один проти агресії Росії", – зазначив Зеленський.

Під час бесіди Байден згадав події 6 січня у Вашингтоні, коли натовп прихильників екс-президента Дональда Трампа намагалася взяти штурмом Капітолій і зашкодити оголошенню перемоги Джо Байдена на виборах. У цьому контексті він зазначив, що США і України "важливо сьогодні захищати демократію".

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Крім того, американський лідер згадав реалізацію і підтримав продовження в Україні реформ, зокрема, антикорупційної, судової і реформи Конституційного суду.

"За словами президента Байдена, в питаннях боротьби з корупцією США і Україна – брати по зброї", – додав Володимир Зеленський.

Ще однією темою розмови стала участь США в Кримській платформі і майбутній візит президента Байдена до України.

Нагадаємо, що телефонна розмова двох лідерів відбулася на тлі загострення ситуації на Донбасі. Раніше міністр оборони США Ллойд Остін теж запевнив Київ у підтримці в разі російської агресії.

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США Украина Володимир Зеленський війна на Донбасі телефонна розмова реформи Джо Байден

Джерело: Сьогодні

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