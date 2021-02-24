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США вітають оголошення підозр колишнім топменеджерам ПриватБанку

24 лютого, 01:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Американське посольство привітало НАБУ і ОГП

У Сполучених Штатах вітають дії Національного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора України щодо оголошення підозр колишнім топменеджерам ПриватБанку у справі про розтрату 136 млн гривень.

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Про це йдеться в заяві посольства США в Україні, опублікованій у Twitter.

"Вітаємо НАБУ, ОГП і Україну за рішучі дії проти колишніх посадових осіб ПриватБанку, яким повідомили підозри у розтраті мільйонів гривень українських платників податків", – йдеться в повідомленні.

Дипломати вважають, що такі дії відважні і є важливим кроком у боротьбі з корупцією.

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Нагадаємо, 23 лютого співробітники НАБУ оголосили підозри колишнім топменеджерам ПриватБанку у справі про розтрату 136 млн гривень. Йдеться про колишнього першого заступника голови правління банку Володимира Яценка, екс-голову правління банку (Олександра Дубілета) і начальницю департаменту фінансового менеджменту Олену Бичихіну.

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Ми також повідомляли, що генеральний прокурор України Ірина Венедіктова анонсувала нові підозри у справі ПриватБанку.

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США генпрокуратура ПриватБанк НАБУ підозра посольство США
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