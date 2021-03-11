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США в ООН знову нагадали про дії Росії в Україні

11 березня, 04:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Сполучені Штати не мають наміру визнавати анексію Криму

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму Росією, яка продовжує переслідувати і ув’язнювати тих, хто виступає проти окупації, та мають намір і надалі залучати її до відповідальності за агресію на сході України.

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Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на брифінгу, присвяченому діяльності ОБСЄ, передає "Радіо Свообода".

"Нещодавно минула сьома річниця вторгнення і окупації Криму Росією і початку її агресії на сході України... Агресія далека від завершення. У Криму влада Росії продовжує переслідувати і ув’язнювати тих, хто виступає проти окупації, зокрема кримських татар, етнічних українців, представників інших релігійних і етнічних меншин", – заявила посол.

Нагадаємо, крім репресій у Криму Росія продовжує знищувати його природні багатства – так нещодавно стало відомо, що окупанти заради водопостачання Севастополя фактично знищили Інкерманський кар'єр, який користувався великою популярністю у туристів і місцевих жителів.

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Ми також повідомляли, що Україна запропонувала НАТО користуватися повітряним простором біля окупованого Криму для того, щоб зупинити втручання російських диспетчерів в український авіапростір.

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