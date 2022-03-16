Тепер він Ілона: Маск відповів Кадирову і знову викликав Путіна на бій

Мільярдер навіть перейменував свій акаунт

Маск дотепно відповів Кадирову щодо Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск, який раніше викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок за Україну, отримав відповідь від голови Чечні Рамзана Кадирова, який вирішив захистити господаря Кремля Маск дотепно віджартувався.

Свою відповідь він оприлюднив у Twitter.

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Так, Кадиров у своїй "відповіді" назвав Маска "бізнесменом та твіттерним блогером", а Путіна – "світовим політиком, стратегом, грозою Заходу та США". Він також запропонував Маску "пройти підготовку в кількох центрах у Чеченській республіці", зокрема в "російському університеті спецназу", назвавши при цьому засновника SpaceX "Ілоною".

На це Маск відповів: "Дякую за пропозицію, але така чудова підготовка дасть мені надто велику перевагу. Якщо він (Путін – Ред.) не боїться поєдинку, я згоден використати тільки ліву руку, хоча я навіть не шульга" . І підписався: "Ілона".

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Він навіть перейменував свій обліковий запис на "Ілону Маск".

У Росії відповіли віршем Пушкіна на виклик Путіна на дуель

Поки Путін готує свою відповідь у бункері, натомість першим слово взяв глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Чиновник, незважаючи на блокування Twitter у Росії, скористався мережею, де написав рядки з казки Олександра Пушкіна "Казка про попа і працівника його Балду".

А у коментарях передплатники висміяли "літературну поінформованість" Рогозіна, який порівняв Путіна з братом Балди.

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