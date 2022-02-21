У Байдена заявили про рух військових РФ до кордону з Україною

У Білому домі помітили, що все вказує на швидке вторгнення

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вашингтоні відзначили нові маневри російської армії поблизу наших кордонів, які можуть свідчити про початок операції вторгнення на територію України.

Про це заявив радник Білого дому Джейк Салліван в ефірі каналу ABC News.

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Попередження

"Всі ознаки вказують на те, що президент Путін і росіяни взялися виконувати план зі здійснення масштабного воєнного вторгнення в Україну. Ми бачили лише протягом останніх 24 годин подальше просування російських підрозділів до кордону без будь-якого іншого притомного пояснення, окрім підготовки до нападу. Ми не можемо передбачити точного часу чи дати, але це точно має такий вигляд, наче росіяни просуваються", – сказав радник Білого дому Джейк Салліван.

За словами Саллівана, президент США Джо Байден готовий як до переговорів, так і до того, щоб спільно з партнерами та союзниками Вашингтона "забезпечити наслідки для Росії" у разі вторгнення. Він зазначив, напередодні Байден у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що готовий зустрітися з Путіним, якщо той відмовиться від намірів вторгнення.

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