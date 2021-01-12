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У горил вперше в світі виявили COVID-19

12 січня, 21:03

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Примати заразилися від працівника одного з американських зоопарків

Раніше в США коронавірус виявили у снігових барсів, а тепер інфекцію підтвердили у приматів – два випадки COVID-19 зафіксували у горил в сафарі-парку міста Сан-Дієго в штаті Каліфорнія.

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Про це йдеться у відеосюжеті "Сьогодні".

Допускається, що захворювання примати підхопили від одного зі співробітників зоопарку. Це – перший офіційно зареєстрований випадок передачі вірусу від людини до великих приматів.

При цьому заражені горили переносять хворобу легко: п'ють багато води, не відмовляються від їжі і активно спілкуються між собою.

Зграю при цьому вирішили не розселяти.

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Відео: Сьогодні
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Раніше в світі фіксували передачу вірусу від людини до інших тварин – наприклад, собак, левів та тигрів.

Нагадаємо, що найрезонансніший випадок стався в Данії, де співробітник ферми заразив норок. В їхніх організмах вірус мутував, через що уряд країни вирішив знищити всіх тварин на фермах, тобто понад 15 мільйонів.

Більше про те, як переносять коронавірусну інфекцію інші домашні та дикі тварини, ви можете дізнатися в матеріалі на нашому сайті.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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США примати мавпа зоопарк коронавірус горила Сан-Дієго

Джерело: Сьогодні

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