Україна здатна повернути захоплені окупантами території – джерело у Пентагоні

Американський чиновник навів приклади того, як українці виборювали повернення Херсона, а також відтискання російських військ з північного сходу Миколаєва

У Пентагоні вважають, що українські сили здатні повернути захоплені території. Фото: колаж "Сьогодні"

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що українські сили зараз борються за повернення своєї території, яку за останні кілька днів окупували росіяни.

Про це пише видання CNN.

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Чиновник навів приклади того, як українці виборювали повернення Херсона, а також відтискання російських військ з північного сходу Миколаєва.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США попередив, що США не можуть сказати, чи ці дії є частиною "великого оперативного плану" українців чи ні.

За словами чиновника, українська оборона "швидка".

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