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У Держдепі спростували переговори з Німеччиною про угоду щодо "Північного потоку – 2"

28 лютого, 04:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Адміністрація Байдена обіцяє зробити все, щоб не дати добудувати газопровід

Представники Державного департаменту заявили, що не ведуть переговори з Німеччиною про можливість завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це йшлося на брифінгу між представниками Конгресу і Держдепу, пише Axios.

У Держдепі заявили, що на визначення осіб, які підлягають санкціям, може знадобитися багато часу, але адміністрація Байдена планує використовувати всі доступні інструменти, щоб не дати добудувати цей газопровід.

Зокрема заступник помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Моллі Монтгомері заявила, що США не ведуть переговори з Німеччиною про можливий додатковий договір, який би дозволили продовжити будівництво "Північного потоку -2".

На брифінгу представники Держдепартаменту у відповідь на публікації напередодні в ЗМІ про подібні переговори між США і Німеччиною підкреслили, що слова "обмін думками" не слід тлумачити як переговори.

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Вони також пояснили, що адміністрація Байдена під час звичайної дипломатичної розмови заявила про свою стурбованість через будівництво трубопроводу на німецькій території.

Нагадаємо, 16 лютого ЗМІ з посиланням на джерела в Берліні повідомили, що Сполучені Штати і Німеччина почали переговори про майбутнє російського газопроводу"Північний потік – 2".

Ми також повідомляли, що щонайменше18 європейських компаній уже вийшли або пообіцяли припинити свою участь у спірному проекті з будівництва газопроводу "Північний потік – 2" після розширення американських санкцій проти Росії.

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Німеччина США переговори газопровід Держдепартамент США Північний потік 2
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