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У Пентагоні назвали топ-4 причини провалу планів РФ щодо наступу на Донбасі

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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5 травня, 12:31
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Джон Кірбі заявив, що у росіян багато проблем, які вони досі не розв'язали
Прессекретар Пентагону зазначив, що російські війська значно обережніші, щоб не зайти надто далеко попереду своїх ліній постачання
Прессекретар Пентагону зазначив, що російські війська значно обережніші, щоб не зайти надто далеко попереду своїх ліній постачання / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс

Просування російських військ на Донбасі та півдні України було нерівномірним – і для цього є кілька причин.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

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За його словами, загалом у Пентагоні не думають, що РФ розв'язала свої проблеми з логістикою та підтримкою:

"Вони більш обережні, щоб не зайти надто далеко попереду своїх ліній постачання. Тому вони тримали їх (війська. – Ред.) у досить повільному темпі з погляду руху".

Кірбі також відзначив і жорстокий український опір:

"Це територія, за яку вони (українці. – Ред.) борються вже вісім років, це їхній дім. Вони це знають. І вони знають, де бути. І вони знають, з чим виступати. І вони абсолютно перешкоджали прогресу Росії щодо їх здатності брати певні міста і села – або навіть у тому випадку, коли вони відступали і українці знову брали їх. Таким чином, українці значною мірою є однією з причин того, що Росія не прогресує дуже рівномірно чи навіть у темпі".

Прессекретар Пентагону назвав також і третю причину – це погодні умови:

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"Погода теж впливає. Це "брудний" сезон в Україні. Ця частина України рівнинна, багато сільгоспугідь. Мені його описували трохи як Канзас. А так, якщо подумати, то цієї пори року навесні буває просто багато дощів та бруду. І це також трохи сповільнило хід росіян".

За його словами, окупанти досі не подолали проблеми лідерства та згуртованості підрозділів:

"Я маю на увазі, що в нас все ще є непідтверджені дані... про свідчення проблем з моральним духом і згуртованістю у багатьох підрозділах. Є й проблеми з лідерством, погане командування та контроль, які вони не вирішили. Ми бачимо, що вони намагаються і намагалися подолати деякі з цих проблем, але зовсім незрозуміло, що у них вийшло".

Крім цього, Кірбі заявив, що в Росії ще залишилося "багато сили та вогневої могутності".

"Багато сил пішло на продовження цієї боротьби. І саме тому ми весь час говорили, що це може закінчитися затяжною битвою на Донбасі. І саме тому... ми зосереджені прямо зараз щодня на тому, щоб переконатися, що можемо дати українцям інструменти та зброю, які їм потрібні, а також навчання, яке, можливо, знадобиться з деякими з цих інструментів, щоб досягти успіху".

Нагадаємо, в Міноборони Великої Британії заявили, що Росія продовжує розгортати свої війська на Харківщині, а також намагається просунутися на Донбас.

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