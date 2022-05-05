У Пентагоні назвали топ-4 причини провалу планів РФ щодо наступу на Донбасі

Джон Кірбі заявив, що у росіян багато проблем, які вони досі не розв'язали

Прессекретар Пентагону зазначив, що російські війська значно обережніші, щоб не зайти надто далеко попереду своїх ліній постачання / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс

Просування російських військ на Донбасі та півдні України було нерівномірним – і для цього є кілька причин.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

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За його словами, загалом у Пентагоні не думають, що РФ розв'язала свої проблеми з логістикою та підтримкою:

"Вони більш обережні, щоб не зайти надто далеко попереду своїх ліній постачання. Тому вони тримали їх (війська. – Ред.) у досить повільному темпі з погляду руху".

Кірбі також відзначив і жорстокий український опір:

"Це територія, за яку вони (українці. – Ред.) борються вже вісім років, це їхній дім. Вони це знають. І вони знають, де бути. І вони знають, з чим виступати. І вони абсолютно перешкоджали прогресу Росії щодо їх здатності брати певні міста і села – або навіть у тому випадку, коли вони відступали і українці знову брали їх. Таким чином, українці значною мірою є однією з причин того, що Росія не прогресує дуже рівномірно чи навіть у темпі".

Прессекретар Пентагону назвав також і третю причину – це погодні умови:

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"Погода теж впливає. Це "брудний" сезон в Україні. Ця частина України рівнинна, багато сільгоспугідь. Мені його описували трохи як Канзас. А так, якщо подумати, то цієї пори року навесні буває просто багато дощів та бруду. І це також трохи сповільнило хід росіян".

За його словами, окупанти досі не подолали проблеми лідерства та згуртованості підрозділів:

"Я маю на увазі, що в нас все ще є непідтверджені дані... про свідчення проблем з моральним духом і згуртованістю у багатьох підрозділах. Є й проблеми з лідерством, погане командування та контроль, які вони не вирішили. Ми бачимо, що вони намагаються і намагалися подолати деякі з цих проблем, але зовсім незрозуміло, що у них вийшло".

Крім цього, Кірбі заявив, що в Росії ще залишилося "багато сили та вогневої могутності".

"Багато сил пішло на продовження цієї боротьби. І саме тому ми весь час говорили, що це може закінчитися затяжною битвою на Донбасі. І саме тому... ми зосереджені прямо зараз щодня на тому, щоб переконатися, що можемо дати українцям інструменти та зброю, які їм потрібні, а також навчання, яке, можливо, знадобиться з деякими з цих інструментів, щоб досягти успіху".

Нагадаємо, в Міноборони Великої Британії заявили, що Росія продовжує розгортати свої війська на Харківщині, а також намагається просунутися на Донбас.

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