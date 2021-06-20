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У Сальвадорі встановлять 1500 апаратів з купівлі-продажу біткоінів

20 червня 2021 9:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Влада республіки встановить апарати, щоб населення могло спокійно обмінювати біткоіни на долари

Так виглядатимуть автомати з видачі криптовалюти. Фото: ChainBytes/twitter

Так виглядатимуть автомати з видачі криптовалюти. Фото: ChainBytes/twitter

Перша партія крипто-банкоматів для відправки в Сальвадор вже готова. Платіжні автомати дозволять сальвадорцям обмінювати свої біткоіни на долари або навпаки.

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Про це заявив постачальник програмного забезпечення на основі блокчейнов ChainBytes в Twitter.

"Наші біткоін-банкомати готові до відправки в Сальвадор", – написала компанія у своєму акаунті в Twitter, не вказавши кількість машин, які будуть відправлені, хоча за запитом президента Найіба Букела передбачається, що їх буде відправлено не менше 1500 штук.

Зараз Сальвадор переживає процес суперечностей між невизначеністю та очікуваннями стосовно прийняття криптовалюти в якості законного платіжного засобу в країні.

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Ми повідомили, що вже в липні Парагвай може визнати біткоіни законним засобом платежу.

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Тим часом Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів по прибутку від біткоінів. Міністерство цифровий трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалюти в нашій країні. На цей момент законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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