Пулітцерівську премію отримала дівчина, яка зняла на відео смерть Флойда

Відео Фрейзер стало основним доказом у справі про вбивство Джорджа Флойда та спровокувало протести по всьому світу

Фото: колаж "Сегодня"

У США оголосили переможців Пулітцерівської премії. Серед них 18-річна Дарнелла Фрейзер, яка зафільмувала момент смерті Джорджа Флойда.

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Про це повідомляють на сайті премії.

Фрейзер отримала премію "Особлива згадка". Її вручають тим, чиє досягнення не підпадає під звичайні номінації. Відео, яке вона зняла спровокувало протести проти жорстокості поліції по всьому світу. Крім того, воно стало основою справи про вбивство Джорджа Флойда.

Крім того, зі смертю Флойда пов'язані ще дві цьогорічні нагороди:

в номінації "Новинна фотографія" перемогло агентство Associated Press з добіркою фотографій з різних міст США, що ілюструють реакцію країни на смерть Флойда

у категорії "За видатне подання сенсаційного матеріалу" перемогло видання з Міннеаполіса Star Tribune – за "невідкладне, авторитетне і детальне висвітлення смерті Флойда від рук поліції у Міннеаполісі".

Зазначимо, що пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру. Серед нагород передбачена премія

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Раніше ми повідомляли, що похорон Флойда відбувся 9 червня 2020 року в місті Х'юстон. Урочисту церемонію прощання відвідали сотні осіб, серед них був і нинішній президент США Джо Байден.

Після його смерті влада великих американських міст – Х'юстона і Фінікса – вирішила заборонити поліцейським застосовувати задушливі захоплення.