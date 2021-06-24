В Україні наступного тижня приїдуть фахівці щодо санкцій з США

Президент України дав доручення РНБО з'ясувати, хто з українців сьогодні перебуває під санкціями США, і чи треба запроваджувати проти них свої санкції

В Україну 29 червня мають прибути фахівці зі Сполучених Штатів для консультацій щодо запровадження санкцій РНБО проти українців, на яких уже накладено їх у США.

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Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання Ради.

"29-го числа у нас будуть фахівці зі Сполучених Штатів, які безпосередньо займаються процедурою санкцій США. Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися. За ковіду у нас було з ними заочне спілкування. 29-го числа у нас тут буде група, з якою ми продовжуватимемо співпрацювати", – заявив Данілов.

Він уточнив, що наразі у США загалом накладено санкції проти 134 українців (проти 130 – Мінфіном США і проти чотирьох осіб запровадив Держдеп).

Серед українських громадян, які потрапили під американські санкції – причетні до анексії Криму в 2014 році, кіберзлочинці, порушники акта Магнітського (особи, відповідальні за порушення прав людини) та ті, що причетні до втручання у вибори в США.

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Данілов розповів, що президент України дав доручення з'ясувати, хто з громадян України на сьогодні перебуває під санкціями США і на якій підставі вони там опинилися. РНБО після проведення зазначеної перевірки прийматиме окремі рішення щодо кожного з цих українців.

"Щодо кожної окремої людини ухвалюватиметься окреме рішення, і через певний проміжок часу буде проведено засідання РНБО, і, в разі потреби, буде ухвалено відповідне рішення щодо запровадження проти цих людей санкцій з боку України", – пояснив він.

Секретар РНБО також додав, що частина осіб вже під українськими санкціями, решту будуть ретельно перевіряти.

Нагадаємо, у січні США ввели санкції проти 7 громадян України і чотирьох інформаційних ресурсів за нібито втручання в американські вибори. У список потрапив і нардеп Олександр Дубінський.

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А на початку березня США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського.