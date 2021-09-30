Вакцина чи імунітет: вчені порівняли, що ефективніше проти COVID-19

Аналіз проводили з червня по серпень 2021 року, до початку циркуляції штаму "Дельта"

У США вже зафіксовано понад 40 мільйонів випадків зараження на SARS-CoV-2. Виходячи з цього, американські вчені прагнули вивчити захист людини від цього вірусу. Вони провели порівняння ефективності мРНК-вакцин від коронавірусу і природного імунітету, набутого після захворювання .

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на medRxiv.

"Ми провели ретроспективне обсерваційне дослідження, в якому порівнювали дві групи осіб... Осіб, раніше неінфікованих SARS-CoV-2, які отримали 2 дози вакцини Pfizer або Moderna, і нещодавно інфікованих осіб, які невакциновані, і тих, котрі одержували вакцину після зараження", – йдеться в дослідженні.

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Аналіз проводили з червня по серпень 2021 року, до початку циркуляції штаму "Дельта".

Виявилося, що вакциновані люди після 65 років мають надійніший захист від інфікування, ніж ті, хто мав природний імунітет після перенесеної хвороби.

У віці до 65 років захист, що формувався природним чином і шляхом вакцинації, був однаковим.

Групу учасників похилого віку вакцинували мРНК-вакцинами, які формували надійніший захист від інфекції, ніж природний імунітет після попереднього інфікування, знижуючи ризик на додаткові 66% (Moderna) і 68% (Pfizer).

Вакцини давали більший захист від госпіталізації – зниження ризику ще на 61% (Moderna) і 45% (Pfizer).

Ризик смерті був менше на 95% (Moderna) і 99% (Pfizer) відповідно.

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Раніше ми повідомляли, що згідно з даними Єдиної системи охорони здоров'я, 98,3% пацієнтів старше 60 років, які померли від коронавірусу, не були вакциновані. Також повний курс щеплень від COVID-19 не отримали 97% госпіталізованих з цієї вікової групи.

"На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найвіддаленіших куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України.

Люди похилого віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

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