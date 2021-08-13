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СЬОГОДНІ Світові новини США

Всупереч закликам ВООЗ. У США дали добро на третю вакцинацію для деяких американців

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
13 серпня, 08:44
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Влада США проігнорувала заклики ВООЗ не починати вакцинацію третьою дозою і дали "добро" на ще один укол
У США будуть вакцинувати людей третьою дозою. Колаж "Сьогодні"
У США будуть вакцинувати людей третьою дозою. Колаж "Сьогодні"

У США схвалили додаткову дозу вакцини проти коронавірусудля людей з ослабленою імунною системою. Таким чином цих людей хочуть краще захистити від коронавірусу.

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Рішення прийняло Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, пише Reuters.

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Директор Центру контролю і профілактики захворювань Рошель Валенскі заявила, що такі заходи "спрямовані на те, щоб наші найбільш вразливі громадяни (...) були краще захищені від COVID-19".

Оголошення влади США стосується мільйонів американців, які особливо вразливі через пересадку органів, визначені види раку або інші захворювання.

ВООЗ проти

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Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни не вакцинувати своїх громадян третьою дозою від коронавірусу, щоб хоча б початковий курс могли пройти жителі бідних країн.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус запропонував багатим країнам відкласти питання про третю дозі вакцинації як мінімум до кінця вересня.

Однак у США з цим з самого початку не погодилися і заявили, що будуть робити так, як вважатимуть за потрібне.

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