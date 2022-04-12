Війна між Росією та США: експосол оцінив ймовірність

Джон Гербст відповів на заяву російського посла

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США дедалі менше піддається загрози з боку Росії. Про це заявив посол США в Україні 2003-2006 років Джон Гербст в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24", коментуючи заяву посла РФ у США Анатолія Антонова про те, що можливе пряме військове зіткнення між двома країнами

"Це завжди можливо. Росія за Путіна любить загрожувати Заходу та Америці. Насправді через такі погрози Байден не зробив кроки, які потрібно було зробити — наприклад, надіслати Україні винищувачі. Але наша готовність утримуватися (від будь-яких кроків — ред.) .) внаслідок таких загроз, на мій погляд, зменшується. Ми всі бачимо жахливу поведінку російських військ в Україні, більше розуміємо, що вони можуть так само наступати на країни Балтії, а ті країни ми повинні захищати своїми солдатами. Тому я думаю, що можливість Кремля нас злякати набагато зменшується", — сказав він.

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Додамо, Джон Гербст також розповів, коли може закінчитися війна в Україні та від кого це залежить.

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