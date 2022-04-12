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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Война между Россией и США: экс-посол оценил вероятность

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 16:39
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Джон Хербст ответил на заявление российского посла
В РФ заявили о вероятности прямого конфликта с США
В РФ заявили о вероятности прямого конфликта с США / Фото: Коллаж: Сегодня

США все меньше поддается на угрозы со стороны России. Об этом заявил посол США в Украине 2003-2006 гг. Джон Хербст в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24", комментируя заявление посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что возможно прямое военное столкновение между двумя странами.

"Это всегда возможно. Россия при Путине любит угрожать Западу и Америке. На самом деле из-за таких угроз Байден не предпринял шаги, которые нужно было предпринять — например, послать Украине истребители. Но наша готовность воздерживаться (от каких-либо шагов. — Ред.) в результате таких угроз, на мой взгляд, уменьшается. Мы все видим ужасное поведение российских войск в Украине, больше понимаем, что они могут так же наступать на страны Балтии, а те страны мы должны защищать своими солдатами. Поэтому я думаю, что возможность Кремля нас испугать намного уменьшается", — сказал он.

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Добавим, Джон Хербст также рассказал, когда может закончиться война в Украине и от кого это зависит.

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ББМ 1946
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Артиллерия 349
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