Другий есмінець США вийшов з бази у Греції в напрямку Чорного моря

Есмінці Roosevelt і Donald Cook можуть вести бій з одночасним забезпеченням протиповітряної, протикорабельної та протичовнової оборони

Другий ракетний есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів Roosevelt попрямував у бік Чорного моря, вийшовши з бази Суда-Бей на грецькому острові Крит.

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Про це з посиланням на дані міжнародної системи позиціонування суден AIS, передає "Інтерфакс".

Зараз військове судно рухається в напрямку Чорноморських проток.

Раніше в середу з Суда-Бей у бік Чорного моря попрямував ще один ракетний есмінець ВМС США Donald Cook.

Обидва есмінці, швидше за все, увійдуть у Чорне море вже в четвер і залишаться в акваторії до 4 травня.

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Зазначимо, Roosevelt і Donald Cook можуть нести до 56 крилатих ракет "Томагавк" з дальністю дії 1,6 тис. км і оснащені системою протиракетної оборони Aegis. Їхні бойові можливості дають змогу вести швидкоплинний тривимірний бій з одночасним забезпеченням протиповітряної, протикорабельної та протичовнової оборони.

Нагадаємо, 9 квітня США попередили владу Туреччини про те, що наступного тижня два кораблі пройдуть через протоку Босфор у Чорне море.

Раніше Росія перекинула в Чорне море 15 кораблів з Каспійської флотилії нібито для проведення "навчань".

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