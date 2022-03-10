Заборона імпорту нафти і газу з Росії – у Конгресі США ухвалили важливе рішення

Сполучені Штати продовжують робити кроки, щоб відмовитися від російських енергоносіїв

США відмовляються від російської нафти / Фото: Колаж: Сьогодні

Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до Сполучених Штатів у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє CNN.

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У законопроєкті також будуть передбачені кроки з метою призупинення участі Росії у Світовій організації торгівлі (СОТ) та щодо повторног затвердження Закону Магнітського для посилення санкцій проти Росії за порушення прав людини.

Ініціативу підтримали 415 конгресменів, 17 проголосували проти. При цьому проти законопроєкту проголосували два демократи – член палати представників Корі Буш з Міссурі та член палати представників Ільхан Омар з Міннесоти – і 15 членів-республіканців.

Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – доки не уточнюється.

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США відмовилися від імпорту газу та нафти з Росії

8 березня президент США Джо Байден оголосив, що США забороняють імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв з Росії.

"Я оголошую, що США приймають рішення щодо російських енергоресурсів. Тепер російська нафта не буде поставлятися до США. Ми не субсидуватимемо війну в Україні", – сказав президент.

У своєму Twitter президент також написав, що США вдарили по головній артерії російської економіки.

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Американці підтримали таке рішення

Переважна більшість американців підтримує припинення імпорту США російських енергоносіїв у відповідь на вторгнення Росії до України. Про це свідчать дані опитування 7 та 8 березня.

Так, близько 80% американців – прихильники демократів та республіканців – вважають, що не можна купувати енергоносії у Росії під час війни, навіть якщо це призведе до зростання цін на бензин.

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