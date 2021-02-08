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200 британських вчених "зливали" Китаю військові таємниці

8 лютого, 16:01

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Китайські фірми купували секрети бойової авіації, ракетобудування та кіберзброї

Спецслужби Великої Британії розслідують імовірний масштабний витік даних, який може становити загрозу нацбезпеці королівства.

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Про це повідомляє The Times.

Наразі під слідство потрапили близько 200 британських вчених більш ніж із 10 університетів. Їх звинувачують у порушенні заборони на передачу ворожим державам інтелектуальної власності, що стосується особливо чутливих питань. Всі вони ризикують отримати до десяти років позбавлення волі.

На думку слідчих, підозрювані могли передати Китаю дані міжнародних досліджень у сфері передових військових технологій, зокрема про бойову авіацію, ракетобудування та кіберзброю. Через це вони могли наблизити Китай до створення зброї масового знищення.

Зазначається, що передача інформації відбувалася ненавмисно – шляхом укладення комерційних угод з китайськими компаніями.

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Нагадаємо, минулого року в Україні засудили до 10 років позбавлення волі громадянина Китаю Шу Юаньцзе, визнавши його винним у шпигунстві на користь своєї країни.

Ми також писали, що після початку коронавірусної пандемії в США заарештували завідувача кафедри хімії і біології Гарвардського університету Чарльза Лібера. Вчений роками приховував співпрацю з Китаєм, водночас отримуючи фінансування з американської скарбниці.

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Великобританія Китай вчені шпигунство нацбезпека зброя масового ураження
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