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Авіакатастрофа МАУ в Ірані. Стали відомі імена ймовірних виконавців злочину

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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8 січня, 17:48
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Україна може подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН
Іран закликають взяти на себе відповідальність. Фото: колаж "Сьогодні"
Іран закликають взяти на себе відповідальність. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що слідчі знають імена ймовірних виконавців злочину у справі про знищення літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це він написав у Twitter.

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"Слідство в Україні просувалося б набагато краще, якби Іран надав належну допомогу. За два роки з боку Ірану фактично немає співпраці. Україні слід активізувати власне розслідування та наполягати на міжнародній співпраці з постраждалими країнами", – написав Мамедов.

Він додав, що з різних джерел Україні відомі ймовірні виконавці злочину, і зараз потрібно лише перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.

"У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та виплатити компенсації, Україна може звернутися до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН", – резюмував заступник генпрокурора.

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Також у колонці для "Радіо Свобода" він назвав імена військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції, про яких ідеться:

  • капітан Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);
  • перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор);
  • третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор);
  • перший лейтенант Маґамад Маджід Еслам Доост (Mohammad Majid Eslam Doost);
  • капітан Саджад Мохаммаді (Sajjad Mohammadi);
  • майор Хамед Мабхута (Hamed Mabhout);
  • другий бригадний генерал Ібрагім Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia);
  • бригадний генерал Алі Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);
  • військовий іранської армії полковник Мостафа Фараті (Mostafa Faratі).

За словами ексзаступника генпрокурора, цим людям інкримінують службову недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов'язків.

Катастрофа МАУ в Ірані

  • Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебувало 176 осіб, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за те, що сталося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу"
  • Військова прокуратура Ірану заявила про завершення розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", пообіцявши, що справу скоро передадуть до суду.
  • Іран почав виплату компенсацій родичам збитого літака – деякі українські сім'ї вже отримали по 150 тис. доларів.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Іран збив літак разом з росіянами.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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