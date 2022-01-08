Авіакатастрофа МАУ в Ірані. Стали відомі імена ймовірних виконавців злочину

Заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що слідчі знають імена ймовірних виконавців злочину у справі про знищення літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
Про це він написав у Twitter.
"Слідство в Україні просувалося б набагато краще, якби Іран надав належну допомогу. За два роки з боку Ірану фактично немає співпраці. Україні слід активізувати власне розслідування та наполягати на міжнародній співпраці з постраждалими країнами", – написав Мамедов.
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Він додав, що з різних джерел Україні відомі ймовірні виконавці злочину, і зараз потрібно лише перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.
"У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та виплатити компенсації, Україна може звернутися до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН", – резюмував заступник генпрокурора.
Також у колонці для "Радіо Свобода" він назвав імена військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції, про яких ідеться:
- капітан Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);
- перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (Meysam Kheirollahi, оператор);
- третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор);
- перший лейтенант Маґамад Маджід Еслам Доост (Mohammad Majid Eslam Doost);
- капітан Саджад Мохаммаді (Sajjad Mohammadi);
- майор Хамед Мабхута (Hamed Mabhout);
- другий бригадний генерал Ібрагім Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia);
- бригадний генерал Алі Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);
- військовий іранської армії полковник Мостафа Фараті (Mostafa Faratі).
За словами ексзаступника генпрокурора, цим людям інкримінують службову недбалість, необережність та неналежне виконання службових обов'язків.
Катастрофа МАУ в Ірані
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- Іран почав виплату компенсацій родичам збитого літака – деякі українські сім'ї вже отримали по 150 тис. доларів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Іран збив літак разом з росіянами.