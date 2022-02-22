Австралія засудила визнання РФ незалежності "ЛДНР"

Прем'єр-міністр країни назвав "нісенітницею" заяви Росії

За словами прем'єр-міністра Австралії Скота Моррісона, країна може ввести санкції проти РФ/Фото: REUTERS/AAP Image/Mick Tsikas, колаж: "Сьогодні"

Австралія засудила указ РФ про визнання незалежності так званих "ЛДНР". Прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що Росія повинна беззастережно вивести війська.

Про це повідомляє ABC News.

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Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна піде за прикладом інших західних держав і введе санкції.

"Вони вдерлися на суверенну територію України, і, хоча я сподіваюся на краще з точки зору дипломатичних зусиль. Ми не можемо допустити загрози застосування насильства для отримання переваги над становищем однієї нації над іншими", — сказав Моррісон.

Моррісон назвав заяви про "миротворчий" характер Росії "нісенітницею".

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

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"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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