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Білорусь образилася на заяву Кравчука про перенесення ТКГ у Польщу, назвавши її жартом

10 квітня, 23:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Білорусі не вважають Польщу нейтральною країною

Владу Білорусі образила заява голови української делегації Тристоронньої контактної групи Леоніда Кравчука про необхідність перенесення засідань групи з Мінська до Польщі. Там вважають, що завжди сумлінно виконували взяті на себе зобов'язання і назвали слова першого президента України "жартом".

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Про це голова МЗС Білорусі Володимир Макей заявив у інтерв'ю каналу "Білорусь 1".

Він також, процитувавши заяву Кравчука, висловив сумніви, що Польщу можна назвати нейтральною країною.

"Ця пропозиція пана Кравчука для мене сміховинна: "Ми повинні проводити засідання Тристоронньої контактної групи в нейтральній країні, наприклад, в Польщі". Я не знаю, звідки родом пан Кравчук, але ця його фраза-жарт гідна пера покійного одесита Михайла Жванецького. Вже більш "нейтральної" країни, ніж Польща, у всьому світі не знайти", – заявив Макей.

Голова білоруського МЗС додав, що Білорусь "не нав'язувалася в посередники" і претензій до неї щодо переговорів ТКГ нібито ніколи ні від кого не надходило.

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"Ми не нав'язувалися в якісь посередники. І ми не нав'язувалися в цей процес, в який втягнулися на прохання і України, і Німеччини, і Росії, і Франції. Ми абсолютно сумлінно виконували ті обов'язки, про які нас попросили... претензій до нас не було. Були подяки і з українського боку, і з боку Росії, і з боку ОБСЄ" , – заявив Макей.

Він також звинуватив деяких українських політиків у "небажанні дотримуватися домовленостей, досягнутих у Мінську".

Нагадаємо, Леонід Кравчук заявив, що переговори ТКГ щодо Донбасу після закінчення карантину можуть переїхати з Мінська до Польщі або іншої країни, оскільки Білорусь не є демократичною країною і перебуває під каблуком у Росії.

Раніше український міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков також заявив, що Україна більше не збирається брати участі у засіданнях ТКГ у Мінську через проросійські настрої Білорусі, і потрібно шукати інше місце для зустрічей.

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Польща Білорусія леонід кравчук МЗС Білорусі
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