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Білорусь розмістила до чотирьох своїх БТГ на кордоні з Україною – Генштаб

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24 березня, 05:42
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На Волинському напрямку загарбники наступальних дій не проводили
Продовжується зберігатись ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Білорусі у російській агресії. Колаж "Сьогодні"
Продовжується зберігатись ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Білорусі у російській агресії. Колаж "Сьогодні"

Біля українського кордону перебувають близько чотирьох батальйонних тактичних груп збройних сил Білорусі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Деталі

"Ворогом не виконано завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України. Він не залишає спроб відновлення наступальних дій з метою захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, у зв'язку з численними втратами командування окупаційних військ для покращення ситуації на фронті продовжує формувати та переміщувати додаткові підрозділи збройних сил Росії до кордонів України. За наявною інформацією, з метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії

20-ї загальновійськової армії Західного військового округу у військових комісаріатах Смоленської області активізовано заходи щодо укладання контрактів. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження із Сирії.

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До прикордонних з Україною районів Гомельської області Білорусі з території Росії прибувають залишки підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ. На Волинському напрямку загарбники наступальних дій не проводили.

Обстановка

  • Як відомо, міжнародний військовий злочинець Володимир Путін тисне на свого боржника самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка для того, щоб у війну в Україні вплуталися білоруські військові.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив , що Білорусь вже є співучасником вторгнення Росії до України, оскільки дозволяє використати свою територію для зосередження російських військ.
  • За інформацією Генштабу ЗСУ, територією Республіки Білорусь йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону .
  • Один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко у коментарі Радіо Свобода заявив, що найближчим часом Мінськ може розпочати військове вторгнення в Україну з провокації на державному кордоні
  • Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив останні дані СБУ, що загалом від 10 до 15 тисяч військовослужбовців білоруської армії. можуть відправити на бійню в Україну

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Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
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