Білорусь розмістила до чотирьох своїх БТГ на кордоні з Україною – Генштаб

Біля українського кордону перебувають близько чотирьох батальйонних тактичних груп збройних сил Білорусі.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
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"Ворогом не виконано завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України. Він не залишає спроб відновлення наступальних дій з метою захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя", – йдеться у повідомленні.
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За даними Генштабу, у зв'язку з численними втратами командування окупаційних військ для покращення ситуації на фронті продовжує формувати та переміщувати додаткові підрозділи збройних сил Росії до кордонів України. За наявною інформацією, з метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії
20-ї загальновійськової армії Західного військового округу у військових комісаріатах Смоленської області активізовано заходи щодо укладання контрактів. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження із Сирії.
До прикордонних з Україною районів Гомельської області Білорусі з території Росії прибувають залишки підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ. На Волинському напрямку загарбники наступальних дій не проводили.
Обстановка
- Як відомо, міжнародний військовий злочинець Володимир Путін тисне на свого боржника самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка для того, щоб у війну в Україні вплуталися білоруські військові.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив , що Білорусь вже є співучасником вторгнення Росії до України, оскільки дозволяє використати свою територію для зосередження російських військ.
- За інформацією Генштабу ЗСУ, територією Республіки Білорусь йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону .
- Один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко у коментарі Радіо Свобода заявив, що найближчим часом Мінськ може розпочати військове вторгнення в Україну з провокації на державному кордоні
- Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив останні дані СБУ, що загалом від 10 до 15 тисяч військовослужбовців білоруської армії. можуть відправити на бійню в Україну