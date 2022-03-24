Білорусь розмістила до чотирьох своїх БТГ на кордоні з Україною – Генштаб

На Волинському напрямку загарбники наступальних дій не проводили

Продовжується зберігатись ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Білорусі у російській агресії. Колаж "Сьогодні"

Біля українського кордону перебувають близько чотирьох батальйонних тактичних груп збройних сил Білорусі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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"Ворогом не виконано завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України. Він не залишає спроб відновлення наступальних дій з метою захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя", – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, у зв'язку з численними втратами командування окупаційних військ для покращення ситуації на фронті продовжує формувати та переміщувати додаткові підрозділи збройних сил Росії до кордонів України. За наявною інформацією, з метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії

20-ї загальновійськової армії Західного військового округу у військових комісаріатах Смоленської області активізовано заходи щодо укладання контрактів. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження із Сирії.

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До прикордонних з Україною районів Гомельської області Білорусі з території Росії прибувають залишки підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ. На Волинському напрямку загарбники наступальних дій не проводили.

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