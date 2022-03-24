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Британія підготувала новий пакет військової підтримки для України: що дадуть

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24 березня, 04:30
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Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не може стояти осторонь, поки Росія стирає українські міста на порох
Велика Британія знову допоможе Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Велика Британія знову допоможе Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд Великобританії 24 березня планує оголосити про новий великий пакет військової підтримки для України. Так, допомога британців у вигляді летальної зброї різко збільшиться.

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті британського уряду.

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Деталі

Пакет підтримки включатиме:

  • 6 тисяч ракет для протитанкової та фугасної зброї
  • 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) на фінансову підтримку українських військових

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не може стояти осторонь, поки Росія стирає українські міста на порох. Також він наголосив, що президент РФ Володимир Путін вже зазнав краху в Україні, а український народ показав себе надзвичайно хоробрим та наполегливим у захисті своєї батьківщини.

"Сполучене Королівство працюватиме з нашими союзниками, щоб посилити військову та економічну підтримку України, зміцнюючи її оборону, коли вони переламають хід у цій боротьбі", – зазначив Джонсон.

Британія має намір зробити безвіз для біженців з України

Велика Британія платитиме людям за те, щоб вони надавали притулок біженцям із України. Крім того, британська влада має намір скасувати візи для українців.

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Як повідомляє Reuters, нова схема під назвою "Будинки для України" дозволить українським біженцям приїжджати до Великої Британії, навіть якщо в них немає родинних зв'язків у країні. Британцям платитимуть по 350 фунтів (456 доларів. – Ред.) на місяць, якщо вони зможуть надати біженцям вільну кімнату або квартиру протягом щонайменше шести місяців.

Представники провідних британських партій розкритикували уряд, який наполягає на тому, щоб українці отримували візи до прибуття до Великої Британії. Вони заявили, що це ставить бюрократію вище за добробут тих, хто рятується від війни. Законодавці мають намір скасувати візи для українських біженців.

Уряд своєю чергою заявив, що відповідно до нової схеми представники громадськості, благодійних організацій, підприємств та громадських груп до кінця наступного тижня матимуть можливість пропонувати своє вільне житло через спеціальний сайт.

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"Велика Британія підтримує Україну в темну годину, і британська громадськість розуміє необхідність якнайшвидше доставити в безпечне місце якнайбільше людей", – йдеться у заяві міністра житлового будівництва Майкла Гоува.

Агентство ООН у справах біженців раніше заявило, що кількість біженців з України може перевищити 4 мільйони, що вдвічі перевищує поточні оцінки – 2 мільйони осіб.

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1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
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