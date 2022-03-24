Британія підготувала новий пакет військової підтримки для України: що дадуть

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не може стояти осторонь, поки Росія стирає українські міста на порох

Велика Британія знову допоможе Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд Великобританії 24 березня планує оголосити про новий великий пакет військової підтримки для України. Так, допомога британців у вигляді летальної зброї різко збільшиться.

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті британського уряду.

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Деталі

Пакет підтримки включатиме:

6 тисяч ракет для протитанкової та фугасної зброї

25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) на фінансову підтримку українських військових

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія не може стояти осторонь, поки Росія стирає українські міста на порох. Також він наголосив, що президент РФ Володимир Путін вже зазнав краху в Україні, а український народ показав себе надзвичайно хоробрим та наполегливим у захисті своєї батьківщини.

"Сполучене Королівство працюватиме з нашими союзниками, щоб посилити військову та економічну підтримку України, зміцнюючи її оборону, коли вони переламають хід у цій боротьбі", – зазначив Джонсон.

Британія має намір зробити безвіз для біженців з України

Велика Британія платитиме людям за те, щоб вони надавали притулок біженцям із України. Крім того, британська влада має намір скасувати візи для українців.

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Як повідомляє Reuters, нова схема під назвою "Будинки для України" дозволить українським біженцям приїжджати до Великої Британії, навіть якщо в них немає родинних зв'язків у країні. Британцям платитимуть по 350 фунтів (456 доларів. – Ред.) на місяць, якщо вони зможуть надати біженцям вільну кімнату або квартиру протягом щонайменше шести місяців.

Представники провідних британських партій розкритикували уряд, який наполягає на тому, щоб українці отримували візи до прибуття до Великої Британії. Вони заявили, що це ставить бюрократію вище за добробут тих, хто рятується від війни. Законодавці мають намір скасувати візи для українських біженців.