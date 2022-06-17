Членство України в ЄС допоможе охолодити запал Путіна. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сегодня" пропонує огляд світових мас-медіа

Західні ЗМІ проаналізували ситуацію в Україні Колаж: Сьогодні/Reuters

Європа підтримує прагнення України на шляху до ЄС, на думку світових лідерів, це допоможе нашій країні у боротьбі з російською агресією, а також охолодить запал господаря Кремля. За інформацією західних ЗМІ, російська армія вже вичерпала всі свої ресурси на нашій території.

Сайт Сьогодні пропонує огляд західних мас-медіа.

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Підтримка України на шляху до ЄС

Американська газета The Washington Post пише, що лідери трьох найбільших економік Європейського Союзу заявили, що підтримують кандидатуру України приєднання до 27-членного блоку. "Ми перебуваємо на переломному етапі нашої історії", – сказав Драгі, назвавши візит "недвозначним підтвердженням нашої підтримки". "Щодня український народ захищає цінності демократії та свободи, які є опорами європейського проекту, нашого проекту", – сказав він.

Щотижневий журнал The Economist пише, що ЄС має оголосити Україну кандидатом на членство. Вчинити інакше означало б заспокоїти Росію. На кордонах ЄС спалахнула війна — саме жах, що його засновники спілки сподівалися вигнати з континенту. Щоб бути вірним місії ЄС, підтримувати боротьбу демократії та протистояти націоналістичній агресії, протиотрутою якої ЄС вважає себе, лідери союзу, які зустрінуться у Брюсселі наступного тижня, мають офіційно оголосити Україну кандидатом у членство.

РФ націлила економічну зброю на Європу

Щоденна американська ділова газета The Wall Street Journal пише, що Росія скорочує потоки газу , націлюючи економічну зброю на Європу. Цієї зими на континенті може закінчитися природний газ після того, як Москва ще більше скорочує постачання. Повного газового ембарго вимагають українські компанії Нафтогаз, ДТЕК та Укренерго, ініціювавши проект #StopBloodyEnergy.

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Окуповані території повернуть Україні

Інформагентство Bloomberg з посиланням на наближеного до президента Франції дипломата, повідомляє, що всі території, завойовані Росією, включаючи Крим , мають бути повернуті Україні. Радник Макрона раніше заявив, що окупація Криму була незаконною, тому російські війська мають бути виведені з цього району, щоб дотримуватися міжнародного права.

Путін втратив 1/4 армії на війні з Україною

Німецький журнал Der Spiegel цитує слова начальника британського штабу Тоні Радакіна, що Росія вже "стратегічно програла" війну проти України. Напад на сусідню країну був "жахливою помилкою Росії". Не виключено, що глава кремля Путін найближчими тижнями досягне "тактичних успіхів" в Україні, вважає Радакін. Однак він пожертвував чвертю чисельності своєї армії заради "мізерних" територіальних завоювань. "Росія зазнає невдачі", – заявив начальник штабу.