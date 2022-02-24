Дві країни ввели режим НП через війну в Україні

Через загострення ситуації країни вирішили себе убезпечити

Час обмеження поки не відомий / Фото: Колаж: Сьогодні

Через ситуацію в Україні президент Литви Гітанас Науседа запровадив у країні режим надзвичайного стану, повідомляє BNS.lt.

За його словами, це рішення буде затверджено депутатами Сейму на позачерговій сесії.

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"Сьогодні я підписав указ про введення надзвичайного стану, який буде затверджений Сеймом Литовської Республіки на позачерговій сесії. Оцінивши обставини, ми повинні вжити законних заходів щодо зміцнення нашої зовнішньої безпеки", – сказав він.

Литовський лідер додав, що Вільнюс також подасть заявку на активацію четвертої статті договору НАТО.

Крім того, у Молдові вища рада безпеки вирішила запровадити надзвичайний стан. Уряд звернеться з таким проханням до парламенту.