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Експрезиденту Молдови загрожує в'язниця – у чому його підозрюють

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 грудня, 16:21
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Після допиту Ігор Додон отримав статус підозрюваного
Ігор Додон рік тому програв вибори / Колаж "Сьогодні"
Ігор Додон рік тому програв вибори / Колаж "Сьогодні"

Колишній президент Молдови (2016-2020 роки), лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон 29 грудня був допитаний у генеральній прокуратурі країни та визнаний підозрюваним у справі про розкрадання електроенергії за допомогою державної компанії Energocom.

Про це повідомляє місцеве агентство "Інфотаг".

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Після допиту

Додон поки що на період слідства залишається на волі. Після допиту він повідомив журналістам, що йому слідчі показали документи, до яких він нібито мав відношення у 2008 році, коли був міністром економіки.

"Я сказав, що я ні до чого. Готовий співпрацювати зі слідством і надалі. Нікуди тікати не збираюсь. Жаль, що деякі ЗМІ влаштовують шоу під назвою "Додон біжить із країни!" – заявив політик.

Політик вважає, що справа проти нього є політичним переслідуванням та бажанням влади відвернути населення країни від проблем, спричинених підвищенням цін та тарифів, неякісним управлінням країною. "Група маленьких злих гномів шукає, що зробити", – резюмував Додон.

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Суть справи

За версією слідства, на початку 2008 року керівництво державного підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, регулятора та іншими особами, зокрема тими, хто живе за межами країни, організували злочинну схему. Необґрунтовано збільшивши закупівельну ціну на електроенергію, вони привласнювали собі різницю щонайменше $11,97 млн.

Нагадаємо, можливість розпочати розслідування проти політиків, які довго знаходилися при владі в Молдові, з'явилася після того, як був позбавлений своєї посади генеральний прокурор Олександр Стояногло. Проти нього ведеться слідство за статтею "зловживання владою чи службовим становищем".

Кримінальні справи президентів

  • Як відомо, зараз в Україні розкручується справа про державну зраду проти колишнього президента України Петра Порошенка. Його підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".
  • Петро Олексійович вважає, що кримінальне переслідування має політичне забарвлення і є заздрістю чинного президента Володимира Зеленського.
  • У грузинському ув'язненні знаходиться колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Проти нього на батьківщині порушили кілька кримінальних справ, включаючи за фактом перевищення службових повноважень. 28 грудня МЗС України вимагав від Тбілісі екстрадиції Саакашвілі до нашої країни на тій підставі, що він є громадянином України.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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