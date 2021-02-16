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Ще один інструмент тиску на РФ: 52 країни схвалили Декларацію проти свавільних арештів

16 лютого, 01:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Кулеба розраховує на швидке звільнення політв'язнів-українців у Росії

На ініційованій Канадою конференції, яка відбулася 15 лютого, 52 держави, зокрема й Україна, схвалили Декларацію проти застосування свавільних арештів у міждержавних відносинах.

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Про це повідомила прес-служба МЗС України з посиланням міністра Дмитра Кулеба, який брав участь у заході.

Під час конференції голова українського МЗС нагадав, що зараз близько ста громадян України незаконно утримуються за гратами в Криму і на території Російської Федерації, а політично мотивоване переслідування українців за сфабрикованими звинуваченнями стало повсякденною практикою російської окупаційної влади.

"Ми розглядаємо ухвалену сьогодні декларацію як важливий додатковий інструмент тиску на РФ з метою звільнення українських політичних в'язнів та запобігання подальшим порушенням прав людини на окупованих територіях", – заявив Кулеба.

Він додав, що міжнародна солідарність вже відіграла важливу роль у звільненні десятків в'язнів-українців з російського полону.

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"Нам потрібно зберігати єдність та голосно заявляти про свавілля, що досі триває. Консолідовані дії та спільний тиск залишаються ключовими чинниками подальшого звільнення незаконно утримуваних українських громадян", – підкреслив міністр.

Мета Декларації проти застосування свавільних арештів в міждержавних відносинах – глобальна колективна протидія так званій примусовій дипломатії, коли держави здійснюють довільні арешти людей для політичної вигоди в міждержавних відносинах.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що російська влада вироком Олексію Навальному і масовими арештами протестувальників "встановили новий рекорд беззаконня" і міжнародне співтовариство повинне примусити Росію поважати права людини.

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Росія Канада декларація арешти МИД Украины Дмитрий Кулеба
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