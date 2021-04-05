"Гола" фотосесія на балконі в Дубаї: серед заарештованих – українки

Українські дипломати про долю дівчат поки що мовчать

Серед дівчат, які влаштували оголену фотосесію на балконі готелю в Дубаї, були громадянки України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Загалом, як стверджується, було затримано приблизно 40 жінок. Крім українок, серед них були уродженки Росії, Білорусі та Молдови.

Щодо них вже порушили кримінальну справу – матеріалами займається прокуратура Дубая.

Моделям закидають непристойну поведінку, що в Еміратах карається штрафом в розмірі 5 тис. дирхамів (близько 37,8 тис. гривень) і до 6 місяців в'язниці.

Фотографа-росіянина теж затримано, йому загрожує 1,5 року в'язниці і 14 тис. доларів штрафу.

Ані в посольстві України в ОАЕ, ані в консульстві в Дубаї ситуацію із затриманими українками поки що жодним чином не коментували.

Нагадаємо, що 4 квітня правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів затримали групу дівчат, які голими фотографувалися на відкритому балконі готелю в елітному районі Дубай Маріна. Про скандал стало відомо після того, як очевидці з сусіднього хмарочоса виклали в соцмережі відповідне відео.

Як відомо, в ОАЕ одні з найжорсткіших правил поведінки в громадських місцях. А кілька років тому в цій країні затримали українку за позашлюбні статеві відносини з її нареченим з Південної Африки.

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