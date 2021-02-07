"Ми будемо боротися до кінця": протести проти держперевороту в М'янмі набирають обертів (фото)

Люди кажуть, що хочуть жити при демократії – а не військовій диктатурі

У М'янмі, де стався державний переворот, набирають обертів протести – у різних куточках країни на мітинги в неділю вийшли десятки тисяч осіб. Люди кажуть, що вони не хочуть жити при військовій диктатурі, і вимагають звільнити затриманого лідера Аунг Сан Су Чжі.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Протести в Янгоні

На другий день масових протестів, 7 лютого, в найбільшому місті Янгоні, в натовпі одягли червоні сорочки. В руках у них червоні прапори і червоні повітряні кулі – кольору Національної ліги Демократичної партії Су Чжі (НЛД).

"Ми не хочемо військової диктатури", – скандує натовп. Вони вимагають звільнити затриманого лідера Аунг Сан Су Чжі.

Протестуючі тримали в руках плакати із зображенням Су Чжі, деякі з яких скандували: "Нам потрібен наш лідер".

Реклама

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Багато в натовпі салютували трьома пальцями – відсилання до фільмів про Голодні ігри і популярний символ недавніх демократичних протестів в сусідньому Таїланді, які з тих пір були прийняті в М'янмі.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Реклама

Коли вони проходили повз проїжджу частину, їм сигналили водії, а пасажири тримали фотографії лауреата Нобелівської премії миру Су Чжі.

"Ми не закінчимо цю революцію, поки не ввійдемо в історію. Ми будемо боротися до кінця", – сказав один з учасників протесту.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Свідок протесту розповів, що натовп в основному складався з молодих людей і виглядав значно більшим і краще організованим, ніж суботній протест.

Реклама

"Ми будемо рухатися вперед і продовжувати вимагати, поки не доб'ємося демократії", – сказав протестувальник Міо Вин.

Примітно, що учасники акції періодично змінюють напрямок руху, щоб уникнути блокпостів і будь-яких сутичок з поліцією.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Зіткнення протестуючих і поліції

Внутрішня записка для персоналу ООН підрахувала, що 1000 осіб приєдналися до протесту в Нейпьідо, в той час як тільки в Янгоні їх було 60 000. На вулиці вийшли також і в інших містах країни.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Демонстрації в основному носили мирний характер. Лише в південно-східному місті Мьявадді пролунали постріли, коли поліція в формі зі зброєю напала на групу з кількох сотень протестувальників. Ніяких повідомлень про жертви не надходило.

"Протести проти перевороту демонструють всі ознаки, того, що набирають обертів. З одного боку, з огляду на історію, ми цілком можемо очікувати реакції. З іншого боку, сьогоднішнє суспільство М'янми повністю відрізняється від 1988 і навіть 2007 років. Все можливо", – написав історик Тан Мьїн-У в Twitter.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Проблеми зі зв'язком

У суботу, 7 лютого, в М'янмі сталося друге "загальнонаціональне" відключення інтернету. Таким чином військові намагалися закріпити свою владу і придушити протести.

За даними NetBlocks, мережеві дані в реальному часі показали, що можливість підключення впала до 16% від звичайного рівня, а користувачі повідомляли про труднощі виходу в Інтернет.

Згідно норвезької телекомунікаційної компанії Telenor Group, якій належить Telenor Myanmar, міністерство транспорту і комунікацій М'янми наказало в суботу відключити мережу передачі даних по всій країні.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Група в своєму Twitter повідомила, що міністерство цитує "Закон М'янми про телекомунікації та посилається на поширення фейкових новин, стабільність нації і інтереси громадськості в якості основи для наказу".

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Падіння зв'язку слід за діями по блокуванню доступу до соціальних мереж Facebook, Instagram і Twitter, а також до ряду відомих місцевих новинних агентств.

За словами свідка з Янгона, спілкування між учасниками протесту в неділю в основному здійснювалося за допомогою SMS-повідомлень, телефонних дзвінків і поголоски.

Крім того, в суботу натовп оголосив, де зібратися в неділю, що, мабуть, призвело до поліпшення організації.

/ Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Протест через мистецтво

Художник, відомий тільки під псевдонімом Pen Holder, заявив, що діячі мистецтва вважали своїм обов'язком протестувати таким чином.

"Ми будемо продовжувати протистояти уряду до тих пір, поки не буде відновлений справжній лідер нашого народу", – заявили вони.

На одному з малюнків зображена ціла бірманська сім'я – всі збираються разом, щоб стукати по каструлях і сковорідках в знак протесту. У них немає зброї, лише побутові прилади.

"Я хочу, щоб всі з усього світу звернули увагу на [нашу ситуацію]. Я хочу, щоб вони знали, що ми рішуче засуджуємо дії військових. Я не хочу жити при диктатурі. Я хочу жити мирним життям" , – сказав художник Mg Pyi Thu, коли його запитали, чому він вирішив протестувати через мистецтво.

Зобразили, також, і альянс чаю з молоком. Він об'єднав протестуючих в Таїланді, Гонконгу, Тайвані і, зовсім недавно, в Індії. Хештег виник як спосіб продемонструвати солідарність з продемократичними рухами друг одного.

"Легко поглянути на свого сусіда і зрозуміти [їх] ситуацію, ту ж ситуацію, яка відбувається по всій цій частині континенту. Ми поділяємо одні й ті ж ідеали демократії ... [я думаю] люди починають розуміти, що військові і еліта [надто] корумповані ", – сказав художник Сіна Віттаявірой.

Як повідомлялося раніше, українцям рекомендують поки не їздити в М'янму через оголошення надзвичайного стану в цій країні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама