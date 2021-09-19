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Гріппіровка ІДІЛ влаштувала серію терактів проти "Талібан"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 вересня, 23:20
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В результаті терактів в Джелалабаді загинули три людини
В результаті вибухів, які влаштували ІГІЛовци в суботу, загинули щонайменше три людини / Колаж "Сегодня"
В результаті вибухів, які влаштували ІГІЛовци в суботу, загинули щонайменше три людини / Колаж "Сегодня"

Ісламістське угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за теракти 18 вересня в Джелалабаді, влаштовані проти ісламістського руху "Талібан", який в серпні взяв владу в Афганістані.

Про це повідомляє агентство Reuters .

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Терористи розповсюдили комюніке, в якому заявили, що в суботу підірвали три бомби, а мішенями були три транспортних засоби руху "Талібан". Крім того, згідно з твердженнями ІДІЛ, в неділю терористи підірвали ще одну бомбу в Джелалабаді (столиця провінції Нангархар).

В результаті суботніх терактів загинули три людини, а кілька десятків отримали поранення. Інформації про жертви 19 вересня ще не надходило.

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ІДІЛ там, де вакуум влади

  • Ідея створення угруповання під назвою "Ісламська держава" виникла в 1999 році у йорданського радикала Абу Мусаб аз-Заркаві. Він брав участь в Афганській війні проти армії СРСР. У 2006 році аз-Заркаві і шість його соратників було вбито в Іраку двома бомбами з американських F-16.
  • Нинішнім халіфом ІДІЛ є Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Кураши. До моменту його обрання на раді в 2019 році силам антитерористичної коаліції вдалося поховати 13 лідерів угруповання.
  • Всі роки присутності військ країн НАТО на території Афганістану ІДІЛ не припиняло проводити свої теракти в цій країні. Однак тоді головною метою були солдати іноземних військ. Наприклад, 23 липня 2016 року вони влаштували серію терактів в Кабулі, в результаті чого загинули понад 80 людей і 207 отримали поранення.
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