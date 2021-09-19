Гриппировка ИГИЛ устроила серию терактов против "Талибан"

Исламистская группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракты 18 сентября в Джелалабаде, устроенные против исламистского движения "Талибан", в августе взявшего власть в Афганистане.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Террористы распространили коммюнике, в котором заявили, что в субботу подорвали три бомбы, а мишенями были три транспортных средства движения "Талибан". Кроме того, согласно утверждениям ИГ, в воскресенье террористы подорвали еще одну бомбу в Джелалабаде (столица провинции Нангархар).
В результате субботних терактов погибли три человека, а несколько десятков получили ранения. Информации о жертвах 19 сентября еще не поступало.
ИГИЛ там, где вакуум власти
- Идея создания группировки под названием "Исламское государство" возникла в 1999 году у иорданского радикала Абу Мусаб аз-Заркави. Он участвовал в Афганской войне против армии СССР. В 2006 году аз-Заркави и шесть его соратников были убиты в Ираке двумя бомбами с американских F-16.
- Нынешним халифом ИГИЛ является Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. К моменту его избрания на совете в 2019 году силам антитеррористической коалиции удалось похоронить 13 лидеров группировки.
- Все годы присутствия войск стран НАТО на территории Афганистана ИГИЛ не прекращало проводить свои теракты в этой стране. Однако тогда главной целью были солдаты иностранных войск. Например, 23 июля 2016 году они совершили серию терактов в Кабуле, в результате чего погибли более 80 человек и 207 получили ранения.