Гриппировка ИГИЛ устроила серию терактов против "Талибан"

В результате терактов в Джелалабаде погибли три человека

В результате взрывов, которые устроили ИГИЛовцы в субботу, погибли минимум три человека / Коллаж "Сегодня"

Исламистская группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за теракты 18 сентября в Джелалабаде, устроенные против исламистского движения "Талибан", в августе взявшего власть в Афганистане.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Террористы распространили коммюнике, в котором заявили, что в субботу подорвали три бомбы, а мишенями были три транспортных средства движения "Талибан". Кроме того, согласно утверждениям ИГ, в воскресенье террористы подорвали еще одну бомбу в Джелалабаде (столица провинции Нангархар).

В результате субботних терактов погибли три человека, а несколько десятков получили ранения. Информации о жертвах 19 сентября еще не поступало.

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ИГИЛ там, где вакуум власти