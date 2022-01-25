Злякалися вторгнення Путіна? Канада евакуюється з України

Рішення Канади з'явилося після заяв інших країн

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У Канаді заявили, що члени сімей дипломатичних співробітників, які перебувають в Україні, через можливе вторгнення Російської Федерації мають виїхати з країни.

Про це повідомляє видання The Globe And Mail.

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Рішення з'явилося після того, як інші країни – Німеччина, США, Велика Британія, Австралія – заявили про такі заходи.

Що ще говорили у Канаді

У Канаді розглядають можливість відправлення в Україну партії зброї та військового спорядження через можливе вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, джерело фото – president.gov.ua

21 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 млн канадських доларів, а також натякнув на додаткову військову допомогу. Як повідомляють, серед того, що Канада планує передати, є стрілецька зброя, захисні жилети та окуляри.

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Нагадаємо, в Офісі президента вважають, що евакуація американських дипломатів з України має вигляд безглуздої і непослідовної. Про це сказало джерело, близьке до глави держави Володимира Зеленського, пише видання Buzzfeednews.

"Той факт, що США першими заявили про це, – йдеться про добровільний від'їзд і обов'язковий відхід, – вкрай розчаровує, і, відверто кажучи, ці американці у Києві в більшій безпеці, ніж у Лос-Анджелесі... або будь-якому іншому місті в США", – сказало джерело.

Ситуація з дипломатами в Україні

24 січня Велика Британія і США заявили про те, що евакуювали сім'ї дипломатів з України. Слідом за ними відкликала своїх співробітників і Німеччина.

Уряди Японії та Австрії також заявили про можливу евакуацію своїх громадян з нашої країни. Наразі такий варіант розглядають.

Європейський Союз не має наміру евакуювати з України своїх дипломатів або їхні сім'ї через загрозу нового вторгнення Росії. Чехія, Данія, Латвія також поки що не планують виїзд.