Испугались вторжения Путина? Канада эвакуируется из Украины

Решение в Канаде появилось после заявлений других стран

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В Канаде заявили, что члены семей дипломатических сотрудников, которые находятся в Украине, из-за возможного вторжения Российской Федерации должны покинуть страну.

Об этом сообщает издание The Globe And Mail.

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Как отмечается, решение появилось после того, как другие страны – Германия, США, Великобритания, Австралия – заявили о таких же шагах.

Что еще говорили в Канаде

Также отмечалось, что в Канаде рассматривают возможность отправки в Украину партии оружия и военного снаряжения из-за возможного вторжения со стороны России.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, источник фото – president.gov.ua

При этом 21 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о предложении кредита Украине объемом до 120 млн канадских долларов, а также намекнул на дополнительную военную помощь. Как сообщается, среди оружия, которое Канада планирует отправить, есть стрелковое оружие, защитные жилеты и очки.

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Напомним, в Офисе президента считают, что эвакуация американских дипломатов из Украины выглядит нелепо и непоследовательно. Об этом сказал источник, близкий к главе государства Владимиру Зеленскому, пишет издание Buzzfeednews.

"Тот факт, что США первыми заявили об этом – речь идет о добровольном отъезде и обязательном уходе – крайне разочаровывает, и, откровенно говоря, эти американцы в Киеве в большей безопасности, чем в Лос-Анджелесе… или любом другом городе в США", – сказал источник.

Ситуация с дипломатами в Украине

24 января Британия и США заявили о том, что эвакуируют семьи дипломатов из Украины. Вслед за ними отозвала своих сотрудников и Германия.

Правительства Японии и Австрии также заявили о возможной эвакуации своих граждан из нашей страны. На данный момент такая необходимость изучается.

Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России. Чехия, Дания, Латвия также пока не планируют выезд.