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Через війну в Україні голод загрожує 1,7 мільярда людей – ООН

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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14 квітня, 03:45
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36 країн розраховують на постачання з України та Росії пшениці
Військовий конфлікт може призвести до крайньої нестачі продовольства у найбідніших країнах
Військовий конфлікт може призвести до крайньої нестачі продовольства у найбідніших країнах / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні тією чи іншою мірою погіршила становище 1,7 мільярда людей, третина з яких і раніше перебували за межею бідності. Про це заявив у середу Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. прес-служба організації.

"Війна в Україні викликала збої у глобальній продовольчій, енергетичній та фінансовій системах, що неминуче призведе до зростання злиднів та голоду у низці регіонів планети", – сказав він.

В ООН зазначили, що близько 36 країн, включаючи найбідніші та найуразливіші держави світу, отримують понад половину свого імпорту пшениці з України та РФ.

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Війна вплине на українських дітей

В Україні з 3,2 млн дітей, що залишилися у своїх будинках, близько 1,6 млн ризикують жити на межі голоду і зіткнутися з ризиком нестачі їжі через війну

Крім того, бойові дії призупинили торгівлю та знищують майбутній урожай .

Коли закінчиться війна

Езотерик Яна Езотеричка у своєму відео на YouTube розповіла про те, що війна в Україні триватиме до осені Проте вже у квітні очікується локальне затишшя. За її словами, серйозне посилення боїв очікується вже в травні, будуть серйозні жорсткі бої. Війська країни-агресора постійно продовжуватимуть атаки. За прогнозом езотерика, перемир'я буде, але конкретика з цього питання з'явиться не раніше липня.

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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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