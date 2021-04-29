Ізраїль жорстко засудив марш пам'яті "поплічників нацистів" в Києві

В Єрусалимі передбачувано різко виступили проти свята на честь української дивізії СС – МЗС країни чекає жорсткої реакції від Зеленського

Ізраїль засудив пройшов у Києві марш на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" і розцінює це як прославляння пособників нацистів.

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Про це повідомив 29 квітня офіційний представник ізраїльського МЗС Ліор Хайят.

У своєму Twitter він назвав учасників "Галичини", як і інших підрозділів Ваффен-СС, причетними до "одних з найжахливіших злочинів часів Голокосту".

Ізраїльський дипломат назвав збереження пам'яті про Голокост та боротьбу з антисемітизмом "частиною колективної відповідальності людських суспільств, де б то не було", а не тільки внутрішнім справа країни.

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"Ми засуджуємо триваюче прославляння нацистських посібників і очікуємо, що український уряд беззастережно засудить всі подібні явища і запобіжить їх повторення", – резюмував Хайят.

Марш вишиванок до 78-річчя створення СС "Галичина" відбувся 28 квітня. Близько 500 учасників пройшли колонами від Арсенальної площі до Майдану Незалежності, а на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні розвісили банер. При цьому вони скандували гасла і співали пісні.

Нагадаємо, що минулого місяця посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення перейменувати Тернопільський міський стадіон в честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився стати посередником між Україною і Росією у врегулюванні конфлікту.