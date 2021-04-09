Ізраїль наближається до повної перемоги над коронавірусом: в країні зняли майже всі обмеження

Ізраїль одним з перших у світі почав вакцинувати населення від коронавірусу. І в країні вже помітні результати колективного імунітету – влада знімає обмеження. Для того щоб ефект став очевидним потрібно півтора-два місяці за умови, що вакцинація йде активно.

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Про це розповів Медичний директор Першого медцентру Тель-Авіва Юрій Раньков в інтерв'ю "Гордон".

Успіх вакцинації

"Ми почали робити щеплення в 20-х числах грудня. До цього моменту в Ізраїлі було близько 2 тис. нових випадків COVID-19 щодня. Рівень захворюваності швидко зростав. Всі були дуже налякані. Була ціла програма з пропаганди вакцинації. Першими прищепили президента Ізраїлю Реувен Рівлін і прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Все відбувалося публічно і стало сильним мотиваційним моментом", – сказав він.

Лікарі помітили, коли вакцинують мало людей в країні, створюється додаткова небезпека, оскільки повільна вакцинація дає час вірусу адаптуватися, мутувати і стати стійким до вакцини. Тому вони активно робили щеплення жителям Ізраїлю.

Зняття обмежень

Результати помітили не відразу. Але зараз, через майже чотири місяці захворюваність йде на спад. А це один з основних показників для зняття обмежень, їх поступово почали пом'якшувати.

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"Можна не надягати маску, якщо, звичайно, ти не знаходишся в громадському місці. Зняли обмеження для проведення весіль. Відкрилися торгові і розважальні центри, ресторани, які практично рік стояли закритими і не працювали. Раніше говорили, що без документа про вакцинацію нікуди пускати не будуть, але його вже практично ніде не питають", – розповів медик.

За його словами, в Ізраїлі життя поступово повертається у звичне русло. Країна готується відзначати День незалежності 14-15 квітня і буде це робити як перша в світі країна, яка майже перемогла коронавірус.

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Вакцинація тих, хто перехворів і неповнолітніх

"Єдина сфера, де поки зберігаються обмеження, – це дитячі розважальні центри і майданчики. Там як і раніше необхідно дотримуватися дистанції, носити маску і так далі. Ми чекаємо рішення американського регулятора FDA, щоб почати прищеплювати дітей старше 12 років", – сказав Раньков.

В Ізраїлі діти обов'язково носять маски, оскільки вони дуже активні: всюди бігають, намагаються все і всіх помацати руками. Медики вважають, що вони ідеальні розповсюджувачі інфекції.

"Коли стали спочатку зобов'язувати носити маски, а потім і робити щеплення, люди почали виступати, що це порушує їх права. Ізраїль зайняв однозначну позицію: це не порушення прав. Будь-яка демагогія в даній сфері у нас жорстко припинялися. Тому що ти сам можеш не вакцинуватися, але ти можеш заразити і вбити іншу людину ", – звернув увагу медик.

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Він звертає увагу, що тим, хто вже перехворів коронавірусом потрібно все-рано зробити щеплення. Але в цьому випадку рекомендують одну дозу вакцини, для закріплення імунітету.

"Додаткові дослідження не потрібні, щоб прийняти рішення про вакцинацію. Дійсно, є люди, самі того не знаючи, що перенесли захворювання. Таких приблизно 20% в популяції. В Ізраїлі немає практики з'ясовувати, хворів пацієнт або не хворів. Ті, у кого в історії хвороби відсутній діагноз коронавірус, автоматично вважаються здоровими і йдуть на вакцинацію. Їх прищеплюють двома дозами", – сказав лікар.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі почали закривати відділення лікарень, призначені для пацієнтів з коронавірусом.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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