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Кортеж прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна на смерть збив вагітну жінку

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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28 квітня, 00:41
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Дитину також врятувати не вдалося
ДТП сталася 26 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
ДТП сталася 26 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Кортеж прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на смерть збив вагітну жінку. Життя жертви та її дитини врятувати не вдалося.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

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Деталі

Інцидент стався 26 квітня в Єревані на перехресті вулиць Пароняна та Лео, внаслідок чого загинула 28-річна Сона Мартіросян, яка була однією із засновників організації "Support Our Heroes" та керівницею програм інформаційного центру "Тевер", який будується в Нагірному Карабасі.

Майже добу після події заступник голови апарату прем'єр-міністра заявив, що під час ДТП за участю кортежу Пашинян знаходився в одному з авто — у момент наїзду автомобіль прем'єр-міністра знаходився приблизно за 100-150 метрів від місця події, і прем'єр не знав про те, що сталося.

За словами представника прем'єра, Пашинян помітив "жінку, що впала" і вказав викликати їй швидку допомогу, а після того, як дізнався, що наїзд здійснив "автомобіль супроводжуючого батальйону Дорожньої поліції", дав вказівки "міністру охорони здоров'я та правоохоронним органам".

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За кілька годин після ДТП поліцейські повідомили, що автомобіль Toyota Prado, який збив жінку, перебував на службі, не згадавши, що він супроводжував кортеж голови вірменського уряду. Потім Слідчий комітет Вірменії заявив, що командир офіцерської роти, яка супроводжувала кортеж, знаходився за кермом і після інциденту залишив місце ДТП, повернувшись туди лише через дві години. Його затримали за підозрою у залишенні місця аварії та порушенні вимог безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

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