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Лукашенко до останнього буде ухилятися від введення своїх військ в Україну – нардеп розкрив причини

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11 березня, 23:19
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Він найменше хоче, щоб у Білорусь пішла низка трун
Лукашенко не хоче підписуватись під ось це / Колаж "Сьогодні"
Лукашенко не хоче підписуватись під ось це / Колаж "Сьогодні"

У Києві не вірять у те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відправить свої війська на війну в Україну, про що, швидше за все, його зараз умовляє міжнародний злочинець Володимир Путін.

Зокрема, про це розповів народний депутат фракції "Слуга Народу" член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону Uaразом на телеканалі "Україна 24".

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Думка

"Безперечно, президент країни-агресора Володимир Путін намагатиметься змусити Олександра Лукашенка використати не лише його повітряний простір та сушу для завдання ударів по Україні, що за законами війни вже є актом агресії проти України, але й використовувати свої військові сили. Проте, я думаю , що в республіці Білорусь у тому числі завдяки зусиллям наших колег, які намагаються у медійному просторі доносити реальний стан речей, дуже добре поінформовано значну частину білоруського суспільства про ті втрати РФ, які з точки зору людей неприйнятні та які приховує російська влада", – зазначив Веніславський.

Також, на його думку, Лукашенко чудово розуміє, що його збройні сили не потягнуть цієї війни. У його резерві є, за даними української розвідки, 15-17 тисяч, які мають якийсь рівень боєздатності.

"Вони будуть також перемелені українськими збройними силами і підуть тисячі трупів до Республіки Білорусь. А це для Лукашенка, я думаю, є малоприйнятним варіантом, тому що його статус є невизначеним на сьогодні з точки зору того, що його не визнають країни західного світу. Тому я думаю, що він усілякими способами намагатиметься уникнути безпосередньої участі в сухопутній війні. Проте, подивимося, тому що він за великим рахунком сам себе загнав у вугілля своєю політикою", – резюмував Веніславський.

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Білоруський фронт

  • Військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" , що Лукашенко набагато досвідченіший за політика, ніж Путін. Він 30 років петляє із Союзною державою і тут він петлятиме до останнього, щоб не влізти у цю війну.
  • За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
  • Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ.
  • Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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