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Помста за Сулеймані: в парламент Ірану внесли законопроєкт про "знищення" Ізраїлю

5 січня, 21:38

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У річницю знищення генерала Сулеймані в країні почалася масова істерія

До річниці знищення генерал-лейтенанта Касема Сулеймані в іранський парламент було внесено закон, що став безпрецедентним за 42-річну історію Ісламської Республіки. Законопроєкт зобов'язує уряд Ірану вжити заходів щодо "знищення" Ізраїлю до 2041 року.

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Про це повідомляє видання Iran Wire.

Це сталося через п'ять років після заяв верховного лідера – аятоли Алі Хаменеї про те, що до 2040 року від Ізраїлю "нічого не залишиться": відтоді цей ультиматум регулярно повторювали антиізраїльські протестувальники на мітингах у день Аль-Кудс (день солідарності з боротьбою палестинців за незалежність, день солідарності прихильників боротьби з політикою сіонізму).

Законопроєкт зобов'язує майбутні адміністрації прорвати "облогу" сектору Газа, відправивши партію товарів першої необхідності в Газу не пізніше, аніж через шість місяців після того, як законопроєкт буде ухвалено. Вважається, що такий крок призведе до захоплення іранських товарів та збільшить ймовірність військового протистояння з Ізраїлем.

Як пише видання, якщо закон ухвалять, він зобов'яже уряд однієї суверенної держави і члена Організації Об'єднаних Націй спробувати знищити іншу державу-член ООН. Отже, це створило б для Ісламської Республіки незліченні нові проблеми міжнародної дипломатії.

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Раніше повідомлялося, що на річницю загибелі Сулеймані Іран підвищив бойову готовність в Перській затоці.

Також нагадаємо, що "Вартові ісламської революції"" назвали Ізраїль співучасником вбивства Сулеймані.

Крім того, писалося, що командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані надавав військову підтримку угрупованням ХАМАС і "Хезболла" в Палестині та Лівані. Він був знищений внаслідок авіаудару ВПС США по міжнародному аеропорту Багдада. 3 січня 2020 року автомобіль Сулеймані був знищений ракетами, запущеними з безпілотника. Разом з генералом загинули також заступник командувача Силами народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс і ще чотири особи. Генерала змогли впізнати тільки за перстнем на пальці.

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Ізраїль Іран знищення законопроекти Касем Сулеймани

Джерело: Сьогодні

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