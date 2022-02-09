"Мені шкода і соромно": глава МЗС Словаччини вибачився за скандал із прапором України

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за дії депутата від ультраправої партії Андрея Медвецького, який на засіданні парламенту вилив воду на український прапор.
На своїй сторінці у Facebook Корчок повідомив, що Словаччина принесла українській стороні свої вибачення дипломатичними каналами.
Він вважає, що причиною такого вчинку стали "істерія та залякування народу" через оборонну угоду зі США.
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"Кілька тижнів істерії та залякування людей через договір про оборону зі США перетворилися на повстання опозиції та екстремістів у парламенті. Дуже складно відрізнити, хто з них хто... Мені шкода і ще більш соромно, що це сталося під час моїх переговорів у Києві. Просимо вибачення дипломатичним шляхом", – написав Корчок.
Також він пообіцяв, що, повернувшись з України, прийде в парламент і разом з міністром оборони проведе там дебати з опозицією.
"Важливо зберігати спокій та реагувати на це огидне видовище коштом безпеки та оборони нашої країни", – написав дипломат.
Що сталося
На позачерговому засіданні у парламенті Словаччини депутати мали затвердити оборонну угоду зі США. Але парламентарі від проросійських партій SMER та Народної партії "Наша Словаччина" постійно зривали засідання, не даючи виступати представникам інших партій та чиновникам.
Певного часу Петер Крупа та Андрей Медвецький заблокували трибуну та розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. Тим часом представники партії "Свобода та солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіак розтягли перед трибуною прапор України.
Після цього депутат Медвецький взяв пляшку з водою і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, що тримали його.
Інциденти з прапором України
- У січні 2022 року в Харкові через поривчастий вітер порвався прапор України на найвищому флагштоку, який встановили минулого року до Дня Незалежності.
- У Волинській області п'яний 19-річний хлопець пошкодив флагшток, розірвав державний прапор України, після чого потоптався по ньому.
- У Вінницькій області на території Меморіалу Слави у Тиврові чоловік осквернив державний прапор України, витерши об нього руки.
- А в Миколаївській райдержадміністрації державний прапор використали для того, щоб залатати ним дірку у стелі.