Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Молдова остаточно заборонила георгіївську стрічку

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 15:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Заборону затвердили лише у третьому читанні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Парламент Республіки Молдова заборонив носіння георгіївської стрічки та використання знаків Z та V у контексті війни в Україні. Про це повідомляє видання NOKTA.

На сьогоднішньому засіданні парламент країни ухвалив у остаточному читанні поправки, які передбачають, що у Молдові буде заборонено символи, що пропагують війну в Україні, серед яких "Z", "V" та георгіївська стрічка.

Реклама

Поправки до законодавства вже були ухвалені депутатами тиждень тому, 7 квітня, однак через громадську значущість було вирішено розглянути цей законопроєкт у третьому читанні. Сьогодні було затверджено остаточне рішення.

За використання цих символів фізособам загрожує штраф до 9 тисяч лей (приблизно 14 336 грн) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним – штраф до 18 тисяч лей (приблизно 28 673 грн).

У чому причина заборони

Літери латинського алфавіту Z та V почали використовуватися в країні-агресорці як символ війни, яку там називають "спецоперацією". Цими знаками відзначається російська військова техніка, яка обстрілює українські міста та вбиває мирних жителів. У Росії ці символи активно використовують прихильники війни, які виступають за захоплення та знищення України.

Реклама

Георгіївська стрічка з'явилася ще під час заснування ордена Святого Георгія Катериною II 26 листопада 1769 року під час російсько-турецької війни. Традиційне тлумачення її кольорів каже, що жовтий символізує полум'я, а чорний — дим. Значно пізніше вона також стала символом радянської гвардії, але в ній використовувався помаранчевий колір замість жовтого. З початку 2000-х у Росії її стали пропагувати як символ перемоги над фашизмом.

Проте, починаючи з 2014 року, георгіївська стрічка стала емблемою проросійських сепаратистів на сході України.

В Україні георгіївські стрічки офіційно заборонені з 2017 року. На Заході, як і в Україні, символом перемоги над фашизмом є зображення червоного маку.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 14 квітня
1
Особовий склад 19900
Особовий склад
2
Літаки 160
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1437
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Віктор Івчук - полковник медичної служби, начальник військового госпіталю міста Маріуполь. Нині він з відважною командою медиків безперервно оперує та продовжує рятувати життя побратимів та цивільних мешканців в бомбосховищах міста-мученика. За особисту мужність та самопожертву отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти