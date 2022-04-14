Молдова остаточно заборонила георгіївську стрічку

Заборону затвердили лише у третьому читанні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Парламент Республіки Молдова заборонив носіння георгіївської стрічки та використання знаків Z та V у контексті війни в Україні. Про це повідомляє видання NOKTA.

На сьогоднішньому засіданні парламент країни ухвалив у остаточному читанні поправки, які передбачають, що у Молдові буде заборонено символи, що пропагують війну в Україні, серед яких "Z", "V" та георгіївська стрічка.

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Поправки до законодавства вже були ухвалені депутатами тиждень тому, 7 квітня, однак через громадську значущість було вирішено розглянути цей законопроєкт у третьому читанні. Сьогодні було затверджено остаточне рішення.

За використання цих символів фізособам загрожує штраф до 9 тисяч лей (приблизно 14 336 грн) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним – штраф до 18 тисяч лей (приблизно 28 673 грн).

У чому причина заборони

Літери латинського алфавіту Z та V почали використовуватися в країні-агресорці як символ війни, яку там називають "спецоперацією". Цими знаками відзначається російська військова техніка, яка обстрілює українські міста та вбиває мирних жителів. У Росії ці символи активно використовують прихильники війни, які виступають за захоплення та знищення України.

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Георгіївська стрічка з'явилася ще під час заснування ордена Святого Георгія Катериною II 26 листопада 1769 року під час російсько-турецької війни. Традиційне тлумачення її кольорів каже, що жовтий символізує полум'я, а чорний — дим. Значно пізніше вона також стала символом радянської гвардії, але в ній використовувався помаранчевий колір замість жовтого. З початку 2000-х у Росії її стали пропагувати як символ перемоги над фашизмом.

Проте, починаючи з 2014 року, георгіївська стрічка стала емблемою проросійських сепаратистів на сході України.

В Україні георгіївські стрічки офіційно заборонені з 2017 року. На Заході, як і в Україні, символом перемоги над фашизмом є зображення червоного маку.

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