На півдні Китаю розбився літак компанії China Eastern

Посольство України в Пекіні перевіряє, чи є українці на борту

Точна кількість постраждалих наразі невідома. / Фото: DW.com, Колаж: Сьогодні

Боїнг 737 компанії China Eastern із більш ніж 130 пасажирами на борту розбився та викликав гірську пожежу у Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю.

Про це повідомляє Global Times.

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Що відбувається

Літак MU 5735 вилетів з аеропорту Куньмін Чаншуй у провінції Юньнань на південному заході Китаю о 13:15 і мав прибути до Гуанчжоу, провінції Гуандун на півдні Китаю, о 15:07. На борту літака було 132 особи, у тому числі 123 пасажири та дев'ять членів екіпажу.

Як повідомляється, на місце направлено робочу групу. Наразі рятувальні команди розгорнуті та наближаються до місця аварії, повідомляють китайські ЗМІ.

Управління цивільної авіації Китаю повідомило, що точна кількість постраждалих наразі невідома. Зазначається, що це перша авіакатастрофа в Китаї після інциденту зі смертельним наслідком в Ічуні на північному сході Китаю у 2010 році. Внаслідок авіакатастрофи в Ічуні загинули 44 людини.

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Заява МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у себе на сторінці в Twitter, що посольство України в Пекіні перевіряє наявність українців на борту літака, що впав.

"Посольство України в Пекіні перевіряє наявність українських громадян на борту літака компанії China Eastern, який зазнав катастрофи на півдні Китаю", – сказав він.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує, що західні союзники нададуть їй винищувачі, щоб зупинити бомбардування українських міст, а також знищувати колони російської техніки

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