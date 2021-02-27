Русский
$ 27,93
34,15
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Наслідний принц Саудівської Аравії схвалив вбивство журналіста Хашоггі – розвідка США

27 лютого, 01:34

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Уряд Саудівської Аравії спростував усі звинувачення

Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі, яке сталося в 2018 році, особисто схвалив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман.

Реклама

Як пише CNN, про це йдеться в звіті американської розвідки.

"За нашими оцінками, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад бен Салман схвалив операцію в Стамбулі, Туреччині, по захопленню або вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі", – йдеться в звіті.

Реклама

США ввели санкції проти екс-заступника глави Служби загальної розвідки Саудівської Аравії Ахмада Хасана Мохаммеда аль-Асир і Сил швидкого реагування.

В тренді
"Крим – це Україна": США закликали РФ припинити агресію

Водночас уряд Саудівської Аравії спростував усі звинувачення.

Нагадаємо, журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року, після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

За інформацією турецьких спецслужб, журналіст був задушений і розчленований. У 2019 за вбивство в Саудівській Аравії засудили до смертної страти п'ятьох осіб, але пізніше рішення скасували і їх посадили.

Тим часом в Україні зросла кількість нападів на журналістів. У 2020 році в Україні було 77 випадків застосування сили до журналістів і 101 випадок нападів на знімальні групи.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США жуналіст вбивство Саудівська Аравія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)
Над Єреваном кружляє військова авіація (відео)Інші країни
"Шок і жах". Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООНІнші країни
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режимі
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режиміІнші країни
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)
В Єревані почалися масові бійки прибічників і противників Пашиняна (відео)Інші країни
"Вакцинація може стати марною": у ВООЗ назвали умову для перемоги над COVID-19Інші країни
Вакцина від COVID-19 прибуде в Україну завтра. Але використовувати її, швидше за все, не можна
Вакцина від COVID-19 прибуде в Україну завтра. Але використовувати її, швидше за все, не можнаУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти