Наслідний принц Саудівської Аравії схвалив вбивство журналіста Хашоггі – розвідка США

Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі, яке сталося в 2018 році, особисто схвалив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман.

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Як пише CNN, про це йдеться в звіті американської розвідки.

"За нашими оцінками, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад бен Салман схвалив операцію в Стамбулі, Туреччині, по захопленню або вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі", – йдеться в звіті.

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США ввели санкції проти екс-заступника глави Служби загальної розвідки Саудівської Аравії Ахмада Хасана Мохаммеда аль-Асир і Сил швидкого реагування.

Водночас уряд Саудівської Аравії спростував усі звинувачення.

Нагадаємо, журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року, після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

За інформацією турецьких спецслужб, журналіст був задушений і розчленований. У 2019 за вбивство в Саудівській Аравії засудили до смертної страти п'ятьох осіб, але пізніше рішення скасували і їх посадили.

Тим часом в Україні зросла кількість нападів на журналістів. У 2020 році в Україні було 77 випадків застосування сили до журналістів і 101 випадок нападів на знімальні групи.

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