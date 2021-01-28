НАТО планує збільшувати витрати на оборону через агресивні дії Росії

Столтенбергвважаэ, що США та Європі безпечніше разом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер закликав членів Альянсу продовжувати збільшувати витрати на оборону, інвестувати в сучасні можливості та підвищувати готовність збройних сил протистояти таким глобальним викликам, як "агресивні дії Росії, тероризм і підйом Китаю".

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Про це йдеться в заяві на сайті НАТО.

За словами Столтенберга, НАТО має залишатися здатним протистояти будь-яким викликам у все більш непередбачуваному і конкурентному світі,

"Наша демократія, наші цінності і порядок, заснований на правилах, змінюються та зазнають атак. Тому ми повинні залишатися у формі, щоб протистояти будь-яким викликам, які може принести майбутнє", – заявив він.

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Генсек НАТО також підкреслив, що розраховує на співпрацю з президентом США Джо Байденом, оскільки "Сполученим Штатам і Європі безпечніше разом".

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Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що Росія намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України і Грузії, але при цьому не є прямою загрозою для членів Альянсу.

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