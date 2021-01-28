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НАТО планує збільшувати витрати на оборону через агресивні дії Росії

28 січня, 03:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Столтенбергвважаэ, що США та Європі безпечніше разом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер закликав членів Альянсу продовжувати збільшувати витрати на оборону, інвестувати в сучасні можливості та підвищувати готовність збройних сил протистояти таким глобальним викликам, як "агресивні дії Росії, тероризм і підйом Китаю".

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Про це йдеться в заяві на сайті НАТО.

За словами Столтенберга, НАТО має залишатися здатним протистояти будь-яким викликам у все більш непередбачуваному і конкурентному світі,

"Наша демократія, наші цінності і порядок, заснований на правилах, змінюються та зазнають атак. Тому ми повинні залишатися у формі, щоб протистояти будь-яким викликам, які може принести майбутнє", – заявив він.

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Генсек НАТО також підкреслив, що розраховує на співпрацю з президентом США Джо Байденом, оскільки "Сполученим Штатам і Європі безпечніше разом".

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Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що Росія намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України і Грузії, але при цьому не є прямою загрозою для членів Альянсу.

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