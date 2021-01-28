Українська
$ 28,17
34,12
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

НАТО планирует увеличивать расходы на оборону из-за агрессивных действий России

28 января, 03:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Столтенберг считает, что США и Европе безопаснее вместе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер призвал членов Альянса продолжать увеличивать расходы на оборону, инвестировать в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил противостоять таким глобальным вызовам, как "агрессивные действия России, терроризм и подъем Китая".

Реклама

Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

По словам Столтенберга, НАТО должно оставаться в состоянии противостоять любым вызовам во все более непредсказуемом и конкурентном мире,

"Наша демократия, наши ценности и порядок, основанный на правилах, изменяются, оспаривается. Поэтому мы должны оставаться в форме, чтобы противостоять любым вызовам, которые может принести будущее", – заявил он.

В тренде
Слепой прозрел, водород в каждый дом и полмиллиона за жизнь после смерти. 3 главные новости науки

Генсек НАТО также подчеркнул, что рассчитывает на сотрудничество с президентом США Джо Байденом, поскольку "Соединенным Штатам и Европе безопаснее вместе".

Реклама

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что Россия пытается самоутвердиться за счет военных действий против Украины и Грузии, но при этом не является прямой угрозой для членов Альянса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Китай НАТО вооружения Йенс Столтенберг
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции ревнивый муж разрезал ножом лицо жене-украинке
В Турции ревнивый муж разрезал ножом лицо жене-украинкеДругие страны
"Кремлевские игры": кому выгодно уничтожение украинской энергетикиЭкономика
У Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею. Лукашенко не убедил Фазеля
У Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею. Лукашенко не убедил ФазеляХоккей
10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларов
10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларовБизнес
Ученые нашли невероятный клад в древнем храме царицы (фото)
Ученые нашли невероятный клад в древнем храме царицы (фото)Фаново
Россия проиграла Саудовской Аравии нефтяную битву за Китай
Россия проиграла Саудовской Аравии нефтяную битву за КитайЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять